قلق داخل جيش الإحتلال.. نتنياهو يحذر من تصعيد وشيك مع حزب الله

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع استراتيجي مع مجلس الحرب، من احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق مع حزب الله في شمال إسرائيل قريبًا، وأكد أن هذه المواجهة لن تخفف من الضغوط العسكرية على حماس في غزة، ويكشف الموجز التفاصيل.

نتنياهو: مواجهة شاملة مع حزب الله حتمية

ووفقًا لما ذكرته قناة "13" العبرية، فإن نتنياهو يعتبر أن مواجهة شاملة مع حزب الله أصبحت حتمية، حيث تبدو الحلول الدبلوماسية بعيدة المنال لإنهاء الاشتباكات المستمرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ورغم ذلك، لم يتم تحديد موعد واضح لهذه المواجهة، وقد تحدث في غضون أسابيع أو أشهر.

تقرير القناة أشار أيضًا إلى توافق بين رؤساء الأجهزة الأمنية ونتنياهو على أن التوترات الحدودية مع حزب الله لن تحل عبر الدبلوماسية، وأن عملية عسكرية يجب أن تبدأ عندما تتوفر الشروط الدولية الملائمة والقدرة البشرية اللازمة في الجيش الإسرائيلي.

نتنياهو أشار إلى أن إسرائيل تتجه نحو "مواجهة شاملة" مع حزب الله في شمال البلاد، وهو أمر يراه حتميًا نتيجة للاشتباكات المستمرة على الحدود مع لبنان، وهذه المواجهة لن تكون مجرد مناوشات كما هو الحال حاليًا، بل حرب واسعة النطاق.

قلق داخل جيش الإحتلال من مواجهة حزب الله

لكن هناك قلق داخل الأوساط الأمنية من أن توسيع العمليات في الشمال قد يؤدي إلى تقليص القوات في غزة، وهو ما يعطل الضغوط العسكرية على حماس.

كما أشار التقرير إلى أن وزير الدفاع يوآف جالانت لديه تحفظات بشأن قدرة الجيش على إدارة حرب على جبهتين في نفس الوقت.

في المقابل، تستعد إسرائيل للضغط على المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، لتعزيز الشرعية الدولية لأي تصعيد محتمل في لبنان.

وتأمل واشنطن تأجيل أي حرب شاملة، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

من جهته، حذر نعيم قاسم، الرجل الثاني في حزب الله، من أن أي حرب شاملة ستؤدي إلى تهجير مئات الآلاف من السكان، مشيرًا إلى أن الحزب لا يرغب في الحرب، لكنه مستعد للرد في حال وقوعها.

ومنذ بداية الاشتباكات في 8 أكتوبر، هاجمت قوات حزب الله مواقع إسرائيلية على الحدود بشكل شبه يومي، في إطار دعمها لغزة.

وقد أسفرت هذه المناوشات عن سقوط قتلى من الجانبين، بما في ذلك مقتل 26 مدنيًا إسرائيليًا و20 جنديًا من جيش الدفاع.

من جهة أخرى، أعلن حزب الله مقتل 440 من عناصره في لبنان وسوريا نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

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