ترقب صدور أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت من المحكمة الجنائية الدولية

نتنياهو.. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت بتوقعات حول إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع يوآف جالانت خلال هذا الأسبوع، ويعرض الموجز التفاصيل.

تأتي هذه التطورات في ظل التوترات المتصاعدة بين نتنياهو وجالانت حول توسيع العمليات العسكرية في لبنان.

احتمالية إقالة نتنياهو لجالانت

وفقًا لتقرير من صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يزداد القلق داخل الإدارة الأمريكية من احتمال إقالة نتنياهو لجالانت، وهو ما قد يُفقد واشنطن شريكًا رئيسيًا في القيادة الإسرائيلية.

مسؤولون كبار في إدارة بايدن أكدوا أن جالانت يُعتبر شخصية حكيمة ومسؤولة، وأشاروا إلى دوره الحاسم في التواصل المستمر مع الإدارة الأمريكية منذ اندلاع الحرب.

منذ بدء الحرب، أجرى جالانت حوالي 100 مكالمة مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى جانب محادثات أخرى مع كبار الشخصيات الأمريكية، بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.

كما أعربت القيادة الأمريكية عن خشيتها من أن غياب جالانت قد يؤدي إلى تعزيز المبادرات المتطرفة من وزراء مثل بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن جفير.

الولايات المتحدة تراقب الموقف عن كثب، محذرة من التداعيات التي قد تترتب على أي تغيير في القيادة الإسرائيلية في هذا الوقت الحرج.

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