رئيس أركان الاحتلال لأهالي الأسري:مع مرور الوقت لن نتأكد من وجود من سيعيدهم

أفاد رئيس أركان الاحتلال، هرتسي هاليفي، خلال لقاء جمعه مع أهالي الجنود الأسري لدى حماس في غزة، أنه مع مرور الوقت دون التوصل إلى اتفاق، قد يصبح من الصعب جدًا استعادة هؤلاء الجنود، ويكشف الموجز التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام عبرية.

وأوضح أنه قد أبلغ هذا القلق للمستوى السياسي، مما يشير إلى تعقيد الوضع في ظل غياب حلول دبلوماسية.

وفي حديثه مع أولياء الأمور، أكد رئيس أركان الاحتلال هاليفي أن الجيش يبذل جهودًا كبيرة لتحديد مواقع الرهائن وجمع المعلومات الاستخباراتية، لكن استعادة الجميع من خلال العمليات العسكرية قد لا تكون ممكنة.

رئيس أركان الاحتلال: عودة الرهائن أصعب مع مرور الوقت

وأضاف رئيس أركان الاحتلال هاليفي: "لقد حذرنا من أن التأخير سيجعل إعادة الرهائن أصعب مع مرور الوقت، وقد لا نتمكن من إعادتهم جميعًا".

أولياء الأمور أعربوا عن قلقهم البالغ على حياة أبنائهم، إذ شدد أحدهم على أن العمليات العسكرية قد تعرض الرهائن لخطر الموت، في حين طالب آخر بتجنب سيناريو مشابه لحادثة مقتل ضابط جيش الدفاع الإسرائيلي أرنون زمورة خلال عملية إنقاذ سابقة.

هاليفي: سنواصل الضغط للإفراج عن الأسري

من جانبه أكد رئيس أركان الاحتلال أن الجيش سيواصل الضغط على حماس لتحقيق أقصى استفادة من أي فرص للإفراج عن الأسري، لكنه أوضح أن الاتفاق على إعادة الرهائن هو قرار حكومي في النهاية، والجيش يعمل جاهدًا لتوفير أفضل الظروف الممكنة لإتمام ذلك.

اقرأ أيضًا: استقالة قائد الوحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي بسبب هجوم 7 أكتوبر

عاجل| انسحاب إسرائيلي من طولكرم وتنديد دولي بالعدوان على غزة