بدء عملية قطر ناقلة النفط "سونيون" بعد هجوم حوثي قبالة اليمن

انطلقت اليوم السبت عملية قطر ناقلة النفط "سونيون"، التي تعرضت لهجوم من جماعة الحوثي في أغسطس الماضي، مما شكل تهديدًا بيئيًا خطيرًا.

ووفقًا لمصدر في وزارة الدفاع اليونانية، يجري قطر الناقلة سونيون التي ترفع العلم اليوناني تحت حماية عسكرية، بعد أن تم إخلاء طاقمها إثر الهجوم، ويكشف الموجز التفاصيل.

الهجوم الحوثي استهدف "سونيون" قبالة سواحل الحديدة، وهي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام.

وشن الحوثيون، هجمات متكررة على السفن بما فيها ناقلة النفط سونيون منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر، مما أسفر عن استهداف أكثر من 80 سفينة بصواريخ وطائرات مسيرة.

إغراق سفينتين بعد هجوم الحوثيين

كما أسفرت الهجمات عن إغراق سفينتين، والاستيلاء على سفينة أخرى، ومقتل أربعة بحارة.

التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تمكّن من اعتراض العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة في البحر الأحمر، بينما فشلت بعض الهجمات في الوصول إلى أهدافها.

ويزعم الحوثيون أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كرد فعل على الهجوم الإسرائيلي على غزة.

ومع ذلك، فإن العديد من السفن التي تم استهدافها لم تكن لها صلة مباشرة بالصراع منها سفينة سونيون، بما في ذلك بعض السفن المتجهة إلى إيران.

منذ بدء هذه الهجمات في نوفمبر، تسبب الحوثيون في تعطيل التجارة العالمية بشكل كبير في البحر الأحمر، الذي يعد ممرًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث تمر عبره بضائع تقدر قيمتها بتريليون دولار سنويًا.

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