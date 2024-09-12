تطورات الأوضاع في غزة تُسيطر علي لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية الكويت

لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية الكويت.. عقد الرئيس السيسي، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، اجتماعًا هامًا مع وزير خارجية الكويت، عبد الله اليحيا.

ويأتي لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية الكويت في إطار العلاقات الثنائية والتاريخية الراسخة بين البلدين، والتعاون والتضامن والتقارب بمختلف المجالات.

لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية الكويت

ويعرض “الموجز” خلال السطور التالية تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية الكويت والذي تطرق للحديث عن قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية وأهمها الحرب في قطاع غزة.

شهد لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية الكويت، حضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية الكويت

زيارة أمير الكويت لـ مصر

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن وزير خارجية الكويت حرص في مستهل اللقاء على نقل تحيات الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح لـ الرئيس وللشعب المصري، منوهًا في هذا الإطار إلى زيارة أمير الكويت الناجحة لمصر في أبريل الماضي، وما أظهرته مجددًا من قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، على المستويين الرسمي والشعبي.

وفي السياق ذاته، بادل الرئيس التحية والتقدير لـ الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكدًا تميز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

العلاقات الثنائية بين مصر والكويت

وتناول اللقاء في هذا الإطار جهود تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، لاسيما من خلال اللجنة المشتركة بين الدولتين، التي بدأت فعاليات دورتها الثالثة عشرة خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، وتم في هذا السياق تأكيد الحرص المتبادل على دفع عمل اللجنة المشتركة للأمام لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

الأوضاع الإقليمية

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى الأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.

لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية الكويت

جهود مصر للتهدئة في غزة

وأوضح الرئيس في هذا الصدد استمرار جهود مصر، بالتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة، لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لـ اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري بقطاع غزة، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وإيقاف التصعيد الإقليمي.

موقف الكويت من القضية الفلسطينية

وثمن الرئيس المواقف الكويتية الداعمة للقضية الفلسطينية، وأشاد وزير خارجية الكويت من جانبه بالدور المصري المحوري في جهود استعادة الاستقرار بالمنطقة، كما تم الاتفاق على تأكيد ضرورة تحلي الأطراف كافة بالمسئولية، لوقف نزيف الدم، ومنع اتساع نطاق الصراع في الإقليم.

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