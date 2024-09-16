توتر وغموض.. نكشف ما وراء الكواليس في محاولتي اغتيال ترامب

اغتيال ترامب.. مازالت محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بمحاولة اغتيال ترامب الثانية التي تعرض لها بعد أقل من شهرين من محاولة اغتياله الأولي.

وتسببت محاولتي اغتيال ترامب في حالة من التوتر والجدل في ظل الغموض الذي يُحيط بأسباب تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال في أقل من شهرين.

ما وراء الكواليس في محاولتي اغتيال ترامب

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي ما وراء الكواليس في محاولتي اغتيال ترامب.

اغتيال ترامب

محاولة اغتيال ترامب الثانية

كشفا مستشارا حملة ترامب الرئيسيان كريس لاسيفيتا وسوزي وايلز، تعود تفاصيل اغتيال ترامب الثانية وذلك عبر رسالة البريد الإلكتروني قائلين: "للمرة الثانية في شهرين، حاول وحش شرير أن يودي بحياة الرئيس ترامب...لحسن الحظ، لم يصب أحد في ملعب الجولف. الرئيس ترامب وكل من يرافقه منون بفضل العمل الرائع لـ جهاز الخدمة السرية لـ لولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافا أن سلامة موظفي الحملة "هي دائمًا أولويتنا القصوى"، وطلبا من أولئك الذين يتلقون رسالة البريد الإلكتروني البقاء يقظين ومتأهبين، و"الحفاظ على مستوى ثابت من الوعي الظرفي".

ونسب قادة حملة المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب الفضل لجهاز الخدمة السرية في الحفاظ على سلامة ترامب بعد محاولة اغتياله على ما يبدو في فلوريدا.

محاولة اغتيال ترامب الأولي

وتعود محاولة اغتيال ترامب الأولي، إلى شهر يوليو الماضي، حينما تعرض لإطلاق نار أثناء خلال تجمع انتخابي حاشد في بنسلفانيا.

وقال ترامب نفسه في رسالة لجمع التبرعات نشرت على موقعه الإلكتروني "لا تخافوا! أنا آمن، ولم يصب أحد بأذى. الشكر لله".

معلومات هامة عن المتهم بـ اغتيال ترامب

وفيما يتعلق بالمتهم بمحاولة اغتيال ترامب، فقد كشفت "نيويورك تايمز الأمريكية" New York Times أن المتهم قد أجرى مقابلة مع الصحيفة قبل عام، حيث أعرب رايان ويسلي روث - الرجل البالغ من العمر 58 عامًا، والذي تم القبض عليه بتهمة محاولة اغتيال ترامب عن رغبته في القتال والموت في أوكرانيا.

وكشفت منشورات روث على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن ميله إلى الخطاب العنيف في الأسابيع التي أعقبت بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في عام 2022 حيث كتب: "أنا على استعداد للسفر إلى كراكوف والذهاب إلى حدود أوكرانيا للتطوع والقتال والموت".

كما كتب روث على تطبيق المراسلة "سيغنال" أن "المدنيين يجب أن يغيروا هذه الحرب ويمنعوا الحروب المستقبلية" كجزء من سيرته الذاتية الشخصية.

اغتيال ترامب

حماية ترامب

وفقا لنيويورك تايمز، عززت الخدمة السرية بشكل كبير من تفاصيل حماية ترامب بعد تعرضها لانتقادات شديدة في أعقاب محاولة اغتياله في بتلر بولاية بنسلفانيا في 13 يوليو.

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