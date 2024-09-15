ترامب في المخبأ..تفاصيل إطلاق نار قرب إقامة الرئيس السابق وأول تعليق من نجله

يتواجد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مكان آمن بعد تعرضه لمحاولة اغتيال حيث أنه وفي بيان مقتضب على الصفحة الرسمية للحملة، قال ستيفن تشيونغ، مدير اتصالات حملة ترامب، إن "الرئيس ترامب آمن، وذلك بعد إطلاق نار في المنطقة المجاورة له، وأنه في مكان آمن وبصحة جيدة.

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" نقلاً عن مصادر أمنية أن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية ترامب، بخير عقب تبادل لإطلاق النار وقع يوم الأحد بالقرب من نادي الجولف الذي يمتلكه في ولاية فلوريدا.

وكانت حملة ترامب قد أكدت في بيان سابق أنه في حالة جيدة، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول الحادث، ويعرض الموجز خلال التقرير التالي تفاصيل إطلاق نار قرب مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

العثور على سلاح إيه-كيه 47

ووفقًا لما ذكره دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس السابق، تم العثور على بندقية آلية من طراز "إيه-كيه 47" في موقع الحادث، وألقت السلطات القبض على المشتبه به.

وقع تبادل إطلاق النار خارج ملعب الجولف في وست بالم بيتش، ولم يكن ترامب في خطر خلال الحادث وفقًا للمصادر.

يأتي هذا الحادث بعد أشهر قليلة من محاولة اغتيال ترامب في بنسلفانيا يوم 13 يوليو، حيث تعرض لإصابة طفيفة في أذنه خلال تجمع انتخابي.

تلك الحادثة أثارت صدمة كبيرة في الأوساط الأمريكية وكانت أول محاولة اغتيال لرئيس أو مرشح رئاسي من حزب رئيسي منذ عقود.

وأدت تلك الحادثة إلى استقالة كيمبرلي شيتل، مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكية، تحت ضغط من الكونجرس نتيجة الثغرات الأمنية الواضحة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، كان ترامب يلعب الجولف وقت إطلاق النار في فلوريدا، وقد نُقل إلى غرفة آمنة على الفور من قبل فريق الخدمة السرية.

وذكر جهاز الخدمة السرية الأمريكي أنه فتح تحقيقًا في الحادث، الذي وقع قبل الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

تعليق بايدن وهاريس على إطلاق نار قرب إقامة ترامب

الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس تم إبلاغهما بالواقعة، وقد أعربا عن ارتياحهما لسلامة ترامب، مؤكدين أنهما سيتابعان التطورات بانتظام.

يُذكر أن محاولة الاغتيال التي وقعت في بنسلفانيا أسفرت عن مقتل أحد الحضور وإصابة ترامب بخدش في أذنه اليمنى.

وأطلق جهاز الخدمة السرية النار على المهاجم الذي كان شابًا في العشرين من عمره يدعى توماس كروس، مما أدى إلى مقتله في مكان الحادث.

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