بيروت تشكو إسرائيل لـ مجلس الأمن بعد استهداف الجيش اللبناني

واصل الجيش الإسرائيلي هجماته الوحشية وغاراته الجوية علي المدنيين في لبنان، كما صعد من هجماته المتعمدة علي قوات الجيش اللبناني.

وبدأت وزارة الخارجية اللبنانية في اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة الاستهداف المتصاعد والمتعمد لقوات الجيش اللبناني وعلي رأسها سعيها للتقدم بشكوي ضد إسرائيل لمجلس الأمن.

بيروت تشكو إسرائيل لـ مجلس الأمن

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تحركات لبنان علي المستوي الدولي بعد الاستهداف المتصاعد لقوات الجيش اللبناني.

ومن جانبه، قالت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن بيروت ستتقدم بشكوى جديدة ضد إسرائيل لمجلس الأمن، لمواجهة الاستهداف المتصاعد والمتعمد لقوات الجيش اللبناني.

بيروت تشكو إسرائيل لـ مجلس الأمن

وأضافت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان نشرته على منصة "إكس" أن الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لقوات الجيش اللبناني تصاعد بشكل ملحوظ في شهر نوفمبر الحالي، وأن الهجمات الإسرائيلية المتعمدة على قوات الجيش اللبناني أدت إلى استشهاد 10 أفراد في أسبوع وأصابت 35 بينهم حالات حرجة.

وأشارت وزارة الخارجية اللبنانية إلى أنها أوعزت لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن وفنّدت الشكوى "الاعتداءات الخطيرة على الجيش اللبناني ومراكزه وآلياته التي سُجّلت في الفترة من 17 وحتي 24 نوفمبر 2024 في قرية الماري، والصرفند، وطريق برج الملوك - القليعة، والعامرية في جنوب لبنان".

ودعا لبنان في شكواه، الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجيش اللبناني، وعدّها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701.

استهداف إسرائيل للجيش اللبناني يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار

وأوضح أن استهداف إسرائيل للجيش اللبناني يُعدّ رسالة واضحة من إسرائيل برفضها أي مبادرات للحل، وإصرارها على التصعيد العسكري بدلاً من الدبلوماسية، ويعرقل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

غارات عنيفة علي الضاحية الجنوبية بيروت

من ناحية أخري، تجددت الغارات الإسرائيلية العنيفة، اليوم الثلاثاء، على ضاحية بيروت الجنوبية، عقب إنذارات وجّهها الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء 6 مواقع.

ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنذار إخلاء مرفقاً بخرائط إلى سكان مناطقتي برج البراجنة تحويطة الغدير.

وقال: "أنتم توجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ حزب الله، محذّراً من ضربات وشيكة على منطقة الغبيري.

وتأتي الغارة الإسرائيلية وسط ترقب لاتفاق وشيك لـ وقف إطلاق النار في لبنان، وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل تبدو مستعدة للموافقة على خطة أمريكية لوقف إطلاق النار.

بيروت تشكو إسرائيل لـ مجلس الأمن

واستشهد أكثر من 3000 شخص في الهجمات الإسرائيلية علي لبنان منذ تصاعد الأعمال العدائية في منتصف سبتمبر الماضي، مما يؤكد الحاجة الملحة للتوصل لـ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

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