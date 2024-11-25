ملفات بيبي.. الفيلم الممنوع الذي يثير الجدل في إسرائيل

ضجة حول الفيلم الوثائقي "ملفات بيبي".. أثار الفيلم الوثائقي "ملفات بيبي" جدلًا كبيرًا في إسرائيل، حيث يسلط الضوء على تحقيقات الشرطة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعائلته، وعلى الرغم من قرار المحكمة بمنع عرض الفيلم في إسرائيل، إلا أنه تم تسريبه على الإنترنت، مما أدى إلى انتشاره بشكل واسع، ويرصد الموجز تفاصيل العمل.

تفاصيل التحقيقات المثيرة

الفيلم، من إخراج أليكسيس بلوم وإنتاج أليكس جيبني، يعتمد على تسجيلات حقيقية للتحقيقات في قضايا مثل 1000 و2000 و4000، يتضمن الفيلم مقابلات مع شخصيات بارزة مثل إيهود أولمرت، ويقدم نظرة نقدية لأداء نتنياهو السياسي.

انتشار الفيلم رغم الحظر

بنيامين نتنياهو

تم تحميل الفيلم على منصة البث الأمريكية Jolt، كما تم تداوله عبر مواقع تحميل الملفات وشبكة BitTorrent، وتطبيق Telegram، ورغم حذفه سريعًا من شبكة X (تويتر سابقًا) بسبب حقوق الملكية الفكرية، إلا أنه سيعرض في دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وأستراليا وتركيا، مع استمرار حظره داخل إسرائيل.

أبرز القضايا التي يواجهها نتنياهو

1. القضية 1000 - قضية الهدايا

يُتهم نتنياهو بتلقي هدايا بقيمة 700 ألف شيكل من رجال أعمال مقابل امتيازات.

2. القضية 2000 - قضية نتنياهو وموزيس

تتعلق بمفاوضات لتحسين التغطية الإعلامية لنتنياهو في صحيفة "يديعوت أحرونوت".

3. القضية 4000 - قضية بيزك ووالا

يُتهم نتنياهو بتقديم مزايا مالية ضخمة لصاحب موقع "والا" مقابل تغطية إعلامية منحازة.



ردود أفعال الإسرائيليين

انقسمت الآراء في إسرائيل حول الفيلم، حيث اعتبره البعض مجرد إعادة لحقائق معروفة، بينما رأى آخرون أنه يكشف خبايا مهمة. القائمون على الفيلم أشاروا إلى أنه يوضح كيف يؤثر نتنياهو على النظام السياسي والقضائي في إسرائيل للحفاظ على منصبه، ومن المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في القدس الأسبوع المقبل، بعد أربع سنوات من بدء المحاكمة.

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