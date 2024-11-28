الجيـش الإسرائـيلي يواصل قصـفه المـدفـعي علي لبنان رغم اتفاق وقف إطـلاق النـار

واصل الجيش الإسرائـيلي انتـهاكاته المستمرة لـ دولة لبنان حيث شن قصـفًا مدفـعيًا علي بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل جنوبي لبنان ليلًا، وفقًا لـ الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الانتـهاكات الإسـرائـيلية للأراضي اللبنانية رغم دخول اتفاق وقف إطـلاق النـار حيز التنفيذ بين الجيش الإسرائـيلي وحزب الله.

استمرار الانتـهاكات الإسرائـيلية في لبنان

شهدت بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل جنوبي لبنان قصـفًا مدفـعيًا عنيفًا من قبل الجيش الإسرائـيلي، كما اعتـقلت قوات الجيش الإسرائـيلي أربعة لبنانيين اقتربوا من قواته، وقالت إنهم يخضعون لتحقيقات ميدانية.

لبنان

كما أصيب مصوران صحفيان بجـروح بعد إطلاق جنود إسرائـيليين النار عليهما في جنوب لبنان أمس الأربعاء، حيث كانا يقومان بالتصوير في الخيام قرب الحدود بين إسرائـيل ولبنان التي شهدت معــارك بين الجيش الإسرائـيلي وحزب الله.

الجيش الإسرائيلي يستهدف الصحفيين في لبنان

وفي السياق ذاته، أفادت الوكالة الوطنية بأن قوات الجيش الإسرائـيلي أطلقـت النـار على مجموعة من الصحفيين في بلدة الخيام، وذلك خلال تغطيتهم عودة الأهالي والانسحاب الإسرائـيلي من البلدة ما أدّى إلى إصـابة اثنين بجـروح مختلفة.

الجيش الإسرائـيلي يحذر سكان لبنان من العودة إلى منازلهم

كما أصدر الجيش الإسرائـيلي، اليوم الخميس، تحذيرًا إلى سكان لبنان من العودة إلى منازلهم في 10 قرى أو محيطها في الجنوب، وذلك بعد يوم من بدء سريان اتفاق وقف إطـلاق النـار في لبنان بين إسرائـيل وحزب الله

كما حذر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في حسابه على منصة "إكس" من الانتقال إلى خط قرى شبعا والهبارية ومرجعيون وأرنون ويحمر والقنطرة وشقرا وبرعشيت وياطر والمنصوري.

وأضاف مخاطباً سكان لبنان: "يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوباً حتى إشعار آخر... كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرّض نفسه للخـطر".

الجيش الإسرائـيلي يتوعد عناصر حزب الله

وفي السياق ذاته، هدد رئيس الأركان الإسرائـيلي هرتسي هاليفي، بأن الجيش الإسرائـيلي سيتعامل بكل حـزم في تطبيق اتفاق وقف إطـلاق النـار في لبنان.

وأضاف أن الجيش الإسرائـيلي سيضـرب عناصر حزب الله الذين يقتربون منها أو من منطقة الحدود.

الجيش الإسرائـيلي

وقال الجيش الإسرائـيلي كانت عملياتنا في لبنان حـازمة للغاية، وسيكون تطبيق اتفاق وقف إطـلاق النـار أكثر حزمًا.

وأضاف الجيش الإسرائـيلي: "وفقاً للتوجيهات التي أقرها وزير الدفاع ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء، سنضـرب بكل حزم عناصر حزب الله الذين يقتربون من قواتنا ومن منطقة الحدود والقرى داخل المنطقة التي حددناها.

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