أمريكا تضغط علي نتنياهو لـ وقف إطلاق النار في لبنان قبل عيد الشكر

تستحوذ محادثات وقف إطلاق النار في لبنان علي اهتمام عالمي كبير، خاصة مع تطلع الجميع لوقف القتال والمعارك الطاحنة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

واستشهد أكثر من 3000 شخص في الهجمات الإسرائيلية علي لبنان منذ تصاعد الأعمال العدائية في منتصف سبتمبر الماضي، مما يؤكد الحاجة الملحة للتوصل لـ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

آخر تطورات محادثات وقف إطلاق النار في لبنان

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات محادثات وقف إطلاق النار في لبنان بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، في ضوء الضغوط الأمريكية علي نتنياهو لإتمام الاتفاق.

وقف إطلاق النار في لبنان

ومن جانبها، أكدت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إحراز تقدم كبير في المحادثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأضافت المصادر أنه لا تزال هناك نقاط خلاف يجب حلها، دون تقديم تفاصيل.

واشنطن تضغط علي نتنياهو لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن جماعة حزب الله مستعدة على ما يبدو لقبول اتفاق لـ وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين أن واشنطن تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان قبل عيد الشكر الذي يحل يوم الخميس المقبل.

وتابعت الصحيفة أنه إذا لم يجرِ التوصل إلى اتفاق لـ وقف إطلاق النار في لبنان بحلول يوم الخميس، فمن الممكن استكماله في بداية الأسبوع المقبل، وذلك نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين.

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بات قريبًا

فيما، أعلن البيت الأبيض أن اتفاقًا لـ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بات قريبًا، لكن المحادثات مازالت جارية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن إنهاء التفاوض على أي شىء قبل التفاوض على كل شىء.

وأضاف أن المحادثات مستمرة، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع عن كثب تقدم محادثات وقف إطلاق النار في لبنان، وهو على تواصل مباشر مع المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين، الذي زار المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

مفاوضات وقف إطلاق النار تسير في الاتجاه الصحيح

وفي السياق ذاته، أعلن في أمريكا وفرنسا، أمس الاثنين، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان تسير في الاتجاه الصحيح وأن الدولتين توشكان على إصدار بيان مشترك تعلنان فيه وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وفي نفس الصدد، قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوغ، لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن اتفاقا لـ وقف إطلاق النار في لبنان قد يتم في غضون أيام.

وأضاف: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق لـ وقف إطلاق النار في لبنان - قد يحدث في غضون أيام. نحتاج فقط لسد آخر الفجوات".

وقف إطلاق النار في لبنان

وتابع السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، قائلًا إن : "الاتفاق الناجح يجب أن يسمح لسكان شمال إسرائيل بالعودة إلى منازلهم وإبعاد حزب الله عن الحدود".

واستطرد السفير الإسرائيلي: "إذا كانت هناك أي اضطرابات، فإسرائيل تحتفظ بحرية التصرف".

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