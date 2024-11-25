موافقة إسرائيلية مبدئية علي اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

يبدو أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان بات وشيكًا خاصة بعد إعلان إسرائيل الموافقة المبدئية علي المقترح الأمريكي لـ وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل موقف إسرائيل من المقترح الأمريكي لـ وقف إطلاق النار مع حزب الله، خاصة أن هناك موافقة مبدئية بدأت تلوح في الأفق.

موقف إسرائيل من المقترح الأمريكي لـ وقف إطلاق النار في لبنان

ومن جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) بأن إسرائيل وافقت بشكل مبدئي على المقترح الأمريكي لـ وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعمل على كيفية عرض المقترح الأمريكي لـ وقف إطلاق النار مع حزب الله على الجمهور الإسرائيلي، بافتراض موافقة حزب الله عليه.

وقف إطلاق النار في لبنان

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية أن هدف بنيامين نتنياهو هو أن يقدم موافقته على اتفاق الهدنة، ليس كمساومة ولكن على أنه مفيد لإسرائيل، موضحة أن الاتفاق يعطي إسرائيل الحق بتنفيذ عمليات عسكرية عبر الحدود اللبنانية السورية.

وفي السياق ذاته، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله إنه لم يجر منح الضوء الأخضر بعد في مسألة لبنان، ولا تزال توجد قضايا تحتاج لحل، مشيراً إلى أن توجه إسرائيل هو التحرك صوب اتفاق لـ وقف إطلاق النار في لبنان.

تفاصيل المقترح الأمريكي لـ وقف إطلاق النار في لبنان

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أعلنت أن ملامح المقترح الأمريكي لـ وقف إطلاق النار مع حزب الله وإنهاء الحرب فى لبنان بدأت تتبلور، رغم وجود تحديات كبيرة تتعلق بالتفاصيل والتنفيذ وفقًا لمسؤولين إقليميين وأمريكيين.

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن المقترح الأمريكي لـ وقف إطلاق النار مع حزب الله يتضمن هدنة مدتها 60 يومًا، يتم خلالها انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، بينما ينسحب مقاتلو حزب الله إلى شمال نهر الليطانى، وخلال هذه الفترة، سيتولى الجيش اللبنانى وقوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تعزيز وجودهما فى المنطقة الحدودية، ويُتوقع أن تشرف آلية برئاسة الولايات المتحدة على تنفيذ بنود الاتفاق لضمان عدم دخول أى طرف إلى المنطقة.

موقف حزب الله من المقترح الأمريكي لـ وقف إطلاق النار

وكان الأمين العام لجماعة "حزب الله"، نعيم قاسم، قال الأسبوع الماضي، إن الجماعة قدمت ملاحظات على المقترح الأمريكي لـ وقف إطلاق النار، وأن الكرة باتت في ملعب إسرائيل.

توقعات بقرب التوصل لـ اتفاق وقف إطلاق النار

من ناحية آخري، قال موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن حزب الله زاد هذا الأسبوع نطاق هجماته على إسرائيل مع توقعات بقرب التوصل لـ اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، أنه إذا لم يتم توقيع الاتفاق الآن فسيستغرق الأمر وقتا طويلا.

وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين "إسرائيلي وأمريكي" رفيعي المستوى، أن التوجه في إسرائيل هو المضي قدمًا نحو التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.

وقال المسؤولين إن إسرائيل ولبنان على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وأن واشنطن وافقت على منح "إسرائيل"ضمانات لدعم أي عمل عسكري ضد تهديدات من لبنان.

وقف إطلاق النار في لبنان

وبحسب الموقع فقد وافقت واشنطن على منح "إسرائيل" ضمانات لدعم تعطيل إعادة وجود عسكري لحزب الله قرب الحدود.

ووفقًا للموقع تم اتخاذ قرار بالمضي قدما نحو اتفاق والإعلان عنه قد يتم هذا الأسبوع.

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