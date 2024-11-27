الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مركبات في الأراضي اللبنانية

أطلق الجيش الإسرائيلي طلقات نارية تحذيرية، منذ قليل، علي عدة مركبات في الأراضي اللبنانية، زاعمًا أن على متنها مشتبه بهم في منطقة محظورة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تداعيات إطلاق الجيش اللبناني طلقات نارية تحذيرية علي العديد من المركبات في الأراضي اللبنانية، بعد ساعات قليلية من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

الجيش الإسرائيلي يطلق النار علي عدة مركبات في لبنان

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن أن الجيش الإسرائيلي أطلق طلقات نارية تحذيرية تجاه عدة مركبات في لبنان اقتربت من منطقة على الحدود حيث لا تزال الحركة محظورة.

الجيش الإسرائيلي يطلق النار علي عدة مركبات في لبنان

ووقع حادث إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي في قرية كفركلا اللبنانية، على الجانب الآخر من الحدود من مستوطنة المطلة الإسرائيلية المحتلة، وفقًا للسلطات المحلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن السيارات ابتعدت بعد إطلاق الطلقات التحذيرية.

وقف إطلاق النار في لبنان

ووافقت إسرائيل ولبنان، أمس الثلاثاء، على اتفاق لـ وقف إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وذلك بوساطة الولايات المتحدة.

نصت شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل علي انسحاب الجنود الإسرائيليون من لبنان ويسحب حزب الله مقاتليه وأسلحته شمال نهر الليطاني، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً من حدود لبنان مع إسرائيل.

وتضمنت شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل استبدال مقاتلي حزب الله في تلك المنطقة بقوات من الجيش اللبناني.

ومن بين شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل عدم وجود منطقة عازلة تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، وفقًا لتقارير القناة 12 الإسرائيلية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل تضمنت أيضًا إن القوات الإسرائيلية ستحافظ على وجودها في لبنان لمدة تصل إلى 60 يومًا، وستشرف الحكومة اللبنانية على شراء وإنتاج الأسلحة في البلاد، حيث يحل جيشها محل الجيش الإسرائيلي أثناء انسحابه، بالإضافة إلى قوات من اليونيفيل، قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

ووفقًا لـ شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل ستتولى الولايات المتحدة رئاسة لجنة من خمس دول لمراقبة وقف إطلاق النار.

الجيش الإسرائيلي يتمركز في جنوب لبنان

وتتمركز قوات الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق بجنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه سيعلن متى سيتمكن الناس من العودة إلى قراهم في جنوب لبنان، بمجرد انسحاب جنود الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية الإسرائيلية مستعدة للعمل في جميع أنحاء لبنان وأن أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سيتحرك ضد أي شخص يحاول انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، ولن يسمح بالمساس بأمن السكان الإسرائيليين.

الجيش الإسرائيلي يطلق النار علي عدة مركبات في لبنان

ولفت إلى أنه حتى الآن، لا توجد تغييرات في المبادئ التوجيهية للمدنيين الإسرائيليين.

وحذر الجيشان في إسرائيل ولبنان المدنيين اللبنانيين من العودة إلى القرى التي لا يزال الجنود ينتشرون فيها في الوقت الحالي.

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