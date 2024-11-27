مصر تدعم وقف إطلاق النار في لبنان وتطالب بوقف العدوان في غزة

رحبت مصر بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله حيز التنفيذ في لبنان، فجر اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تعليق وزارة الخارجية علي دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وعودة الهدوء إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، بعد ليلة دامية من الغارات الإسرائيلية.

مصر تعلق علي وقف إطلاق النار في لبنان

وأكدت مصر أن وقف إطلاق النار في لبنان من شأنه أن يسهم في بدء مرحلة خفض التصعيد بالمنطقة، وذلك من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره وتمكين الجيش اللبناني في الانتشار في جنوب لبنان وبسط سيطرته على كامل الأراضى اللبنانية.

وزير الخارجية

مصر تؤكد علي أهمية احترام سيادة لبنان

وجددت مصر تأكيدها الأهمية البالغة لاحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي وضرورة العمل على استكمال باقي مؤسسات الدولة ومن بينها الاستحقاق الرئاسي دون أي إملاءات خارجية وفي ظل الملكية الوطنية اللبنانية والتوافق الداخلي وفقًا لبيان وزارة الخارجية.

وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة

وأكدت مصر أن اتفاق وقف إطلاق النار ينبغى أن يكون توطئة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة الذي تجاوز أكثر من عام، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عراقيل في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، فضلا عن وقف الانتهاكات غير المبررة في الضفة الغربية.

وقف التصعيد بالمنطقة

وشددت مصر على الأهمية البالغة لوقف التصعيد بالمنطقة وأنه لا يوجد أي حلول عسكرية للأزمات في الإقليم وإنما من خلال التفاوض والحوار وإعادة الحقوق لأصحابها والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها من خلال عملية سياسية جادة وفي إطار زمنى محدد يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.

شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل

ووافقت إسرائيل ولبنان، أمس الثلاثاء، على اتفاق لـ وقف إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وذلك بوساطة الولايات المتحدة.

نصت شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل علي انسحاب الجنود الإسرائيليون من لبنان ويسحب حزب الله مقاتليه وأسلحته شمال نهر الليطاني، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً من حدود لبنان مع إسرائيل.

وتضمنت شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل استبدال مقاتلي حزب الله في تلك المنطقة بقوات من الجيش اللبناني.

ومن بين شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل عدم وجود منطقة عازلة تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، وفقًا لتقارير القناة 12 الإسرائيلية.

وقف إطلاق النار في لبنان

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل تضمنت أيضًا إن القوات الإسرائيلية ستحافظ على وجودها في لبنان لمدة تصل إلى 60 يومًا، وستشرف الحكومة اللبنانية على شراء وإنتاج الأسلحة في البلاد، حيث يحل جيشها محل الجيش الإسرائيلي أثناء انسحابه، بالإضافة إلى قوات من اليونيفيل، قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

ووفقًا لـ شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل ستتولى الولايات المتحدة رئاسة لجنة من خمس دول لمراقبة وقف إطلاق النار.

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