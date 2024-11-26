بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. تفاصيل كاملة

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، والذي يتضمن عددًا من البنود التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة الجنوبية للبنان، و نستعرض من خلال الموجز أبرز بنود الاتفاق فيما يلي:

أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

1. وقف إطلاق النار:

تلتزم إسرائيل بوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية في لبنان برًا وبحرًا وجوًا.



2. قرار مجلس الأمن 1701:

يشدد الاتفاق على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 من قبل إسرائيل ولبنان.



3. الدفاع عن النفس:

يؤكد الاتفاق على حق كلا الطرفين في ممارسة الدفاع عن النفس.



4. حصر السلاح بالقوات الرسمية:

القوات الأمنية والعسكرية الرسمية اللبنانية هي الوحيدة المصرح لها بحمل السلاح جنوب لبنان.



5. التزام حزب الله والجماعات الأخرى:

يمتنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى عن القيام بأي عمل هجومي ضد إسرائيل.

وقف إطلاق النار في لبنان



6. انسحاب القوات الإسرائيلية:

ستقوم إسرائيل بسحب قواتها تدريجيًا جنوب الخط الأزرق خلال مدة تصل إلى 60 يومًا.



7. مراقبة بيع وتوريد الأسلحة:

ستكون جميع عمليات بيع وتوريد الأسلحة إلى لبنان تحت إشراف الحكومة اللبنانية.



8. تفكيك المنشآت غير المرخصة:

سيتم تفكيك جميع المنشآت والبنى التحتية غير المرخصة التي تشارك في إنتاج الأسلحة ومصادرة الأسلحة المخالفة.



9. لجنة مراقبة مشتركة:

يتم تشكيل لجنة مشتركة مقبولة من الطرفين لمراقبة تنفيذ الالتزامات ومساعدة الأطراف في تطبيق الاتفاق.



10. إبلاغ الانتهاكات:

تلتزم إسرائيل ولبنان بإبلاغ لجنة المراقبة واليونيفيل عن أي انتهاكات محتملة.



11. انتشار القوات اللبنانية:

تنشر القوات الأمنية اللبنانية على الحدود والمعابر والخطوط المحددة جنوب البلاد.



12. ترسيم الحدود:

تعمل الولايات المتحدة على تعزيز المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان.

تصريحات حول الاتفاق

بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد أن الاتفاق سيزيد من الضغط على حركة حماس، في حين شدد على أن العملية العسكرية قوضت قدرات حزب الله.

من جهة أخرى، أفادت تقارير أن الاتفاق يأتي وسط ضغوط أمريكية لتعزيز الاستقرار الإقليمي، مع استمرار الجهود الدولية للوصول إلى تهدئة دائمة في المنطقة.

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