البيت الأبيض: وقف إطلاق النار في لبنان أولوية للرئيس بايدن

أكد البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، أن تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان يمثل أولوية للرئيس الأمريكي جو بايدن، في ظل تصاعد الأحداث التي تشهدها المنطقة، وأوضح البيت الأبيض أن النقاشات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله تسير بشكل إيجابي للغاية، مشيرًا إلى استمرار الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف، وتعرض الموجز ما آلت إليه مباحثات وقف إطلاق النار في لبنان في السطور التالية

مباحثات إيجابية لوقف إطلاق النار في لبنان

صرح البيت الأبيض بأن الجهود الدبلوماسية بين الأطراف المعنية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث أبدى المسؤولون الأمريكيون تفاؤلهم بإمكانية الإعلان عن وقف إطلاق النار قريبًا، وأكدت الإدارة الأمريكية أن التقدم الحالي في المفاوضات يعكس التزام الأطراف بالعمل الجاد لإنهاء الصراع.

تصريحات أمريكية حول إعلان وقف إطلاق النار

وفقًا لمصادر أمريكية، أبلغت إدارة الرئيس جو بايدن مسؤولين لبنانيين بإحتمالية الإعلان عن وقف إطلاق النار خلال الساعات القادمة، بناءً على ما نقلته وكالة "رويترز"، وهذا الإعلان المرتقب يأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف النزيف الدموي في لبنان.

العدوان الإسرائيلي على لبنان

إسرائيل تضع شروطًا لتحقيق وقف إطلاق النار

من جانبه، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن الاختبار الحقيقي لوقف إطلاق النار يتمثل في إبعاد حزب الله عن جنوب نهر الليطاني ومنعه من إعادة بناء قوته العسكرية، ويأتي هذا الموقف في إطار الجهود الدولية المستمرة لتحقيق تهدئة شاملة في المنطقة.

الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في لبنان

دعت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، مشيرة إلى ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وأكدت المنظمة أن وقف إطلاق النار سيمنع مزيدًا من الدمار في دولة تواجه بالفعل انهيارًا اقتصاديًا واجتماعيًا خطيرًا.

ارتفاع حصيلة الضحايا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، أن عدد الشهداء منذ بداية العدوان بلغ 3768 شخصًا، بالإضافة إلى 15699 مصابا، وتظهر هذه الأرقام المأساوية الحاجة الملحة لتحقيق وقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح ووقف الكارثة الإنسانية.

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