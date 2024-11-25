حزب الله يحذر من تصعيد إسرائيلي: بيروت يقابلها تل أبيب

نشر حزب الله اللبناني مساء اليوم الأحد تحذيرًا شديد اللهجة ضد إسرائيل، جاء على لسان أمينه العام نعيم قاسم، حيث أكد أن أي قصف على بيروت سيقابله قصف على تل أبيب.

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع هجوم صاروخي غير مسبوق نفذه الحزب على إسرائيل، في تصعيد خطير يشهد المنطقة، وينشر الموجز التفاصيل.

الإعلام الحربي يعرض صورة تدمير إسرائيل

في سياق متصل، نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله صورة تظهر آثار الدمار الناتجة عن سقوط صواريخ على طريق سريع في إسرائيل.

وتظهر الصورة إشارات تدل على قربها من مناطق إسرائيلية، بما في ذلك تل أبيب، مع تحذير واضح من استمرار الهجمات الصاروخية.

وقد تم نشر الصورة مع تعليق: "بيروت يقابلها تل أبيب"، ما يعكس تهديدًا جادًا في إطار التصعيد الحاصل.

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم بتفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب والمناطق المحيطة بها في وسط إسرائيل، وذلك بعد تعرضها لقصف صاروخي من لبنان.

وأشارت التقارير إلى أن هذا الهجوم هو جزء من سلسلة من الهجمات التي شهدتها إسرائيل منذ صباح اليوم، والتي بلغت 340 صاروخًا تم إطلاقها من الأراضي اللبنانية.

4 ملايين إسرائيلي يهرولون للملاجئ

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نحو 4 ملايين إسرائيلي اضطروا اليوم إلى الهروب إلى الغرف المحصنة والملاجئ، في ظل التصعيد المستمر والهجمات المكثفة.

إصابات وأضرار في مدن إسرائيلية

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 10 إسرائيليين أصيبوا في مدن نهاريا وحيفا وبيتاح تكفا إثر سقوط صواريخ من لبنان.

وتؤكد هذه الإصابات على التصعيد الكبير في الهجمات، الذي أدى إلى موجة من الفوضى والدمار في بعض المناطق الإسرائيلية.

التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

يعد هذا التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل من أخطر التطورات في المنطقة في الآونة الأخيرة، ويهدد بزيادة حدة التوترات بين الطرفين، مما يضع المنطقة في مواجهة مباشرة قد تنطوي على تداعيات أمنية وجيوسياسية كبيرة.

اقرأ أيضًا:

"لن نقدر على كبح جماحها".. الولايات المتحدة تحذر إيران من شن أي هجمات ضد إسرائيل

تصعيد خطير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادات هامة في حزب الله