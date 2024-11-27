بعد دخوله حيز التنفيذ.. تعرف علي شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل

دخل اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، في الساعة الرابعة فجرًا بالتوقيت المحلي للبنان، والثانية فجرًا بتوقيت جرينتش.

وساد الهدوء على الضاحية الجنوبية في بيروت، مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بعد ليلة دامية من الغارات الإسرائيلية.

شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل

وينشر “الموجز” في التقرير التالي شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل بعد دخوله حيز التنفيذ، فجر اليوم الأربعاء.

ووافقت إسرائيل ولبنان، أمس الثلاثاء، على اتفاق لـ وقف إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وذلك بوساطة الولايات المتحدة.

شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على مشروع وقف إطلاق النار في لبنان، دون أن يحدد مدته

وأضاف نتنياهو: "بالاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة، نحتفظ بالحرية التامّة للتحرك عسكريًا في لبنان، محذرًا من أنه إذا انتهك حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وحاول إعادة التسلح، سنهاجم".

أبرز شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل

نصت شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل علي انسحاب الجنود الإسرائيليون من لبنان ويسحب حزب الله مقاتليه وأسلحته شمال نهر الليطاني، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً من حدود لبنان مع إسرائيل.

وتضمنت شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل استبدال مقاتلي حزب الله في تلك المنطقة بقوات من الجيش اللبناني.

ومن بين شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل عدم وجود منطقة عازلة تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، وفقًا لتقارير القناة 12 الإسرائيلية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل تضمنت أيضًا إن القوات الإسرائيلية ستحافظ على وجودها في لبنان لمدة تصل إلى 60 يومًا، وستشرف الحكومة اللبنانية على شراء وإنتاج الأسلحة في البلاد، حيث يحل جيشها محل الجيش الإسرائيلي أثناء انسحابه، بالإضافة إلى قوات من اليونيفيل، قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

ووفقًا لـ شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل ستتولى الولايات المتحدة رئاسة لجنة من خمس دول لمراقبة وقف إطلاق النار.

ميقاتي يعلق علي وقف إطلاق النار مع إسرائيل

وفي السياق ذاته، علق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي علي وقف إطلاق النار مع إسرائيل، حيث رحب به ووصفه بأنه خطوة حاسمة نحو الاستقرار وعودة النازحين.

وزير الخارجية الأمريكي يعلق علي وقف إطلاق النار مع إسرائيل

وفي السياق ذاته، صرّح أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أنه من خلال خفض التوترات في المنطقة، يمكن أن يساعد ذلك أيضاً في إنهاء الحرب في غزة.

واعتبر أنّ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، سيحدث فرقاً كبيراً في إنقاذ الأرواح وسبل العيش في لبنان وإسرائيل.

وأضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل سيُحدث فرقًا كبيرًا في تهيئة الظروف التي تسمح للناس بالعودة إلى ديارهم بأمان في شمال إسرائيل وجنوب لبنان".

شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل

وفي السياق ذاته، قال الجيش اللبناني، في أول تعليق له بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل إن قواته تعمل على اتخاذ الإجراءات لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة اللبنانية.

ودعا الجيش اللبناني المواطنين إلى التريّث في العودة إلى المناطق الأمامية بانتظار انسحاب القوات الإسرائيلية.

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