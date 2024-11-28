رشوة أمريكية.. الولايات المتحدة تزود إسرائيل بأسلحة متطورة مقابل وقف إطلاق النار في لبنان

وقف إطلاق النار..كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، مساء الأربعاء، عن تفاصيل صفقة جديدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تتضمن تزويد الأخيرة بأسلحة متطورة لم تحصل عليها من قبل، وذلك في مقابل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وترصد الموجز في السطور الآتية تفاصيل وقف طلاق النار ونكشف صفقة الولايات المتحدة مع اسرائيل لتنفيذ الاتفاق.

وقف إطلاق النار وأسبابه الرئيسية

أوضحت الصحيفة أن أحد العوامل الرئيسية التي دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس وزرائه إلى الموافقة على وقف إطلاق النار مع لبنان، هو رفع الحظر الصامت الذي فرضته الولايات المتحدة على بعض أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية،

وهذا الحظر بحسب الصحيفة، تسبب في أضرار حقيقية للخطط العسكرية الإسرائيلية، كما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي.

وقف إطلاق النار..رفع الحظر الصامت عن الأسلحة الأمريكية

أشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بمكونات وأسلحة هجومية متطورة لم تُقدَّم لها سابقًا.

وتشمل هذه الأسلحة:

1. مكونات تعمل على ترقية الأنظمة العسكرية الحالية لتصبح أكثر كفاءة.



2. أسلحة هجومية متكاملة تمثل نقلة نوعية في القدرات الإسرائيلية.

هذا الدعم يهدف إلى تحسين القدرات الهجومية الإسرائيلية ضد المنشآت والأنفاق والقواعد التي كانت تشكل تحديًا كبيرًا أمام العمليات العسكرية الإسرائيلية في الماضي.

وقف إطلاق النار..تغيير في سياسة إدارة بايدن تجاه إسرائيل

بحسب الصحيفة، فإن هذا التطور يمثل تغييرًا جوهريًا في سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إسرائيل، وحيث يعكس إلغاء الحظر الصامت خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، خاصة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

وقف إطلاق النار

وقف إطلاق النار.. أبعاد الصفقة وتأثيرها على الصراع بالمنطقة

تأتي هذه الصفقة في سياق جهود إسرائيل لتعزيز قدراتها العسكرية، في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها. من المتوقع أن تساهم هذه الأسلحة الجديدة في تغيير المعادلة على الأرض، خاصة في مواجهة التهديدات القادمة من لبنان.

وفي النهاية بإلغاء الحظر وتزويد إسرائيل بمعدات عسكرية متطورة، يبدو أن الولايات المتحدة تسعى إلى تقوية حليفها الأساسي في المنطقة، مع الحفاظ على توازن القوى بما يخدم مصالحها الاستراتيجية.

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