الجيش اللبناني يبدأ انتشاره جنوب نهر الليطاني بعد اتفاق وقف إطلاق النار

اتفاق وقف إطلاق النار.. بدأ الجيش اللبناني اليوم الأربعاء، تنفيذ خطة تعزيز انتشاره جنوب نهر الليطاني، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل، وذلك بعد أشهر من المواجهات المسلحة، وشوهدت أعداد كبيرة من الآليات والمركبات العسكرية التابعة للجيش اللبناني وهي تسير في شوارع بيروت متجهة نحو الجنوب، وترصد الموجز في السطور التالية تحركات الجيش اللبناني بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

بدء تطبيق وقف إطلاق النار

وأعلن الجيش اللبناني بدء تطبيق القرار الدولي 1701 الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها خلال النزاع، وإعادة انتشار قوات الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

إرشادات للمدنيين في المناطق الحدودية

دعت قيادة الجيش اللبناني سكان القرى والبلدات الحدودية، وخاصة في أقضية صور، وبنت جبيل، ومرجعيون، إلى التعاون مع الوحدات العسكرية، والتزام الإرشادات بعدم الاقتراب من المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة فيها، وكما أغلقت القوات اللبنانية مداخل بلدة الخيام ، بسبب وجود دبابات إسرائيلية داخل البلدة، بينما أكدت الوكالة الوطنية للإعلام استمرار انسحاب القوات الإسرائيلية من باقي المناطق.

نص اتفاق وقف إطلاق النار

ينص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يومًا، وعدم إقامة منطقة عازلة، بالتزامن مع انسحاب حزب الله شمال نهر الليطاني. وأكد الجيش اللبناني في بيان صدر صباح اليوم أنه يعمل على استكمال انتشاره في الجنوب، تنفيذًا لتكليف الحكومة اللبنانية. وأوضح البيان أن العمليات تتم بالتنسيق الكامل مع قوة اليونيفيل لضمان الالتزام ببنود القرار الدولي 1701.

جهود لإصلاح البنية التحتية

تزامنًا مع بدء وقف إطلاق النار، أطلقت ورش الإصلاح اللبنانية، بحضور وزير الأشغال علي حمية، عمليات إزالة آثار القصف الإسرائيلي من الضاحية الجنوبية في بيروت. وأعلنت وزارة الأشغال والنقل عن بدء تقييم حالة الجسور والمعابر الحدودية المتضررة، مع الشروع في ترميم طريق المصنع الحدودي المؤدي إلى سوريا.

بدء وقف إطلاق النار بلبنان

خطة الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار

على صعيد متصل، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن الأخير اطلع من قائد الجيش جوزيف عون على خطة انتشار الجيش في الجنوب، وأكد الجيش اللبناني استعداده الكامل لتنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع الأطراف الدولية والمحلية لضمان استقرار المنطقة الجنوبية.

بهذه الخطوة، تسعى السلطات اللبنانية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في جنوب البلاد، واستعادة الحياة الطبيعية بعد أشهر من التصعيد العسكري، مع التركيز على إعادة إعمار المناطق المتضررة.

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