قرار عاجل من محكمة القدس بشأن قضية فساد نتنياهو.. إليك التفاصيل

قضية فساد نتنياهو.. اتخذت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الثلاثاء، قرارًا عاجلًا يتعلق بمجريات القضايا المتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلنت المحكمة المركزية في القدس موافقتها على تأجيل موعد الاستماع لإفادة نتنياهو، وينشر “الموجز” تفاصيل وأسباب القرار الذي اتخذته المحكمة بشأن قضية فساد نتنياهو.

آخر تطورات قضية فساد نتنياهو

ومن جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن المحكمة قررت تأجيل موعد الاستماع لإفادة نتنياهو إلى 10 ديسمبر المقبل.

وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قدّم طلبًا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف.

قضية فساد نتنياهو

وعلل فريق دفاع نتنياهو، سبب التأجيل هذه المرة، إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة الزمنية التي تم إعطاؤها لإعداده للمحاكمة، والتي وفقا لهم جعلت استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلًا.

تفاصيل قضية فساد نتنياهو

وبدأت محاكمة نتنياهو منذ أكثر من 4 سنوات، وقضت المحكمة المركزية في القدس، في شهر يوليو 2024، بأن نتنياهو سيدلي بشهادته في محاكمته التي تبدأ في 2 ديسمبر.

وكانت جلسات محاكمة نتنياهو قد تم تعليقها في 7 أكتوبر 2023 لمدة شهرين، وعادت المحكمة لاستئناف الجلسات في ديسمبر 2023.

ويواجه نتنياهو العديد من التهم أبرزها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وطلب نتنياهو سابقًا تأجيل شهادته، متذرعًا بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضده وضد وزير الجيش السابق يوآف جالانت، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب.

النيابة العامة ترفض طلب تأجيل شهادة نتنياهو

وأصدت النيابة العامة قبل أيام قرارًا برفض طلب تأجيل شهادة نتنياهو، وأبلغت المحكمة المركزية في القدس به.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها النيابة إلى المحكمة المركزية أن المصلحة العامة في القضية تتطلب إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن.

وشدد النيابة علي أن بدء مرافعة الدفاع في الموعد المحدد مطلوب من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، ونزاهة الإجراءات، والمبدأ الأساسي المتمثل في أن الجميع متساوون أمام القانون.

نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل

وفيما يتعلق بالإدعاءات الأمنية التي أثارها فريق الدفاع عن "نتنياهو" أوضحت النيابة أن المحكمة أصدرت تعليمات لممثلي الدولة بالتواصل مع جهاز الأمن العام (الشاباك) لضمان الترتيبات الأمنية اللازمة، وذلك بعد تحقيق أجراه المستشار القانوني للحكومة بالتعاون مع الشاباك وإدارة المحاكم، وتم التوصل إلى عدة ترتيبات محتملة تضمن سير المحاكمة بشكل سليم ومستمر مع مراعاة احتياجات أمن رئيس الوزراء.

اقرأ أيضًا

مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.. حرب عزة كلمة السر

تورط ديوان نتنياهو في التلاعب بأدلة هجوم طوفان الأقصى





