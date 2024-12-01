الفصائل الفلسطينية تجتمع في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار وترتيب أوضاع غزة

جهود مصرية مكثفة لإنهاء الحرب في غزة.. تواصل مصر تعزيز جهودها بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل وإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، وشهدت القاهرة، أمس السبت، وصول وفود من الفصائل الفلسطينية، أبرزها حماس وفتح والجهاد الإسلامي، لمناقشة بنود المقترح المصري لوقف إطلاق النار، ويستعرض الموجز تفاصيل اللقاء.

تفاصيل المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار

تتضمن المبادرة المصرية عدة محاور رئيسية:

1. وقف إطلاق النار: ضمان التزام الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالتهدئة.



2. المصالحة الوطنية: دفع عجلة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.



3. إدارة القطاع: بحث تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون غزة بعد انتهاء الحرب.

حركة حماس أعربت عن استعدادها لمناقشة المبادرة، مؤكدة التزامها بوقف إطلاق النار إذا التزم الجانب الإسرائيلي بذلك، المبادرة تشمل أيضًا ضمان عودة النازحين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة

تعد لجنة الإسناد المجتمعي أحد الحلول المطروحة لإدارة شؤون غزة بعد الحرب، وسيتم تشكيل اللجنة بمرسوم رسمي من السلطة الفلسطينية، وستضم شخصيات مستقلة ذات توافق وطني، لتتولى مهام الإشراف على القطاع وتحقيق الاستقرار.

الأزمة الإنسانية في غزة

تعاني غزة من أوضاع إنسانية مأساوية بسبب استمرار القصف والحصار، والتقديرات تشير إلى وجود أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وسط تدمير واسع للبنية التحتية والمنازل، مع اقتراب فصل الشتاء، تتضاعف المخاوف من تفاقم الأزمات الصحية بسبب الأمطار والفيضانات، مع غياب الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء.

ارتفاع أسعار الغذاء

أكد برنامج الأغذية العالمي أن أسعار المواد الغذائية في غزة ارتفعت بنسبة تفوق 1000%، مما يجعل تأمين الاحتياجات الأساسية، مثل الخبز والزيت، شبه مستحيل.

نقص الأدوية والمستلزمات الطبية

تشهد مستشفيات غزة نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما ينذر بكارثة صحية، المحاولات الدولية لإرسال المساعدات تواجه عراقيل بسبب تشديد الحصار الإسرائيلي ومنع دخول الإمدادات.

الجهود الدولية والإقليمية

تعمل مصر بالتنسيق مع الأطراف الدولية لتخفيف معاناة الفلسطينيين، لكن الأوضاع ما زالت تتطلب ضغطًا دوليًا أكبر لضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.

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