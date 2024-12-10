أبرز المواقع العسـكرية التي دمـرتها إسرائـيل في سوريا بالأسماء

شنّ الجيش الإسرائـيلي مئات الغـارات الجوية علي دولة سوريا منذ سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وسيطرة الفصائل المسـلحة.

وينشر “الموجز” تفاصيل التوغل الإسرائـيلي في سوريا والغـارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائـيلي علي المواقع العسـكرية السورية، وأبرز الخسائر التي لحقت بها.

إسرائيل تستهدف المواقع العسـكرية في سوريا

ومن جانبه، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنّ الجيش الإسرائـيلي شنّ منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، 250 غـارة جوية على مختلف أنحاء سوريا، استهدفت دمّرت أهمّ المواقع العسـكرية.

سوريا

وأضاف المرصد السوري أن الغـارات الجوية الإسرائـيلية علي أرض سوريا، منذ فجر الأحد أسفرت عن تـدمير أهمّ المواقع العسـكرية في سوريا بما في ذلك مطارات ومستودعات وأسراب طـائرات ورادارات ومحطات إشارة عسـكرية ومستودعات أسـلحة وذخـيرة ومراكز أبحاث علمية وأنظمة دفـاعات جوية، فضلا عن منشأة دفاع جوي وسفن حربية في ميناء اللاذقية في شمال غرب البلاد.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية سورية عن تفاصيل الخسائر التي لحقت بالجيش السوري جراء القصف الإسرائـيلي، موضحة أن إسرائـيل قصفت قواعد جوية رئيسية في سوريا، ودمرت بنية تحتية، وعشرات الطـائرات الهليكوبتر والمقـاتلات.

إسرائـيل تـدمر 3 قواعد جـوية رئيسية للجيش في سوريا

وأضافت المصادر أن طـائرات إسرائـيلية قصفت ما لا يقل عن 3 قواعد جـوية رئيسية للجيش السوري تضم عشرات الطـائرات الهليكوبتر والطـائرات الحـربية في أكبر موجة من الضربات على القواعد الـجوية منذ الإطاحة بالأسد.

وأشارت المصادر إلى أن قاعدة القامشلي الجوية في شمال شرق سوريا وقاعدة شنشار ​​في ريف حمص ومطار عقربا جنوب غربي العاصمة دمشق تعرضت جميعها للقصف.

ولفتت المصادر إلى أن إسرائـيل شنت عدة ضربات على مركز أبحاث على مشارف دمشق ومركز للحرب الإلكترونية بالقرب من منطقة السيدة زينب بالعاصمة.

غـارة جوية إسرائـيلية تستهدف كتيبة الدفاع الجوي في سوريا

واستهدفت غـارة جوية إسرائـيلية كتيبة الدفاع الجوي التابعة لجيش النظام السوري في منطقة معلولا بريف دمشق، كما دمـرت الغـارات عشرات المروحـيات والمقـاتلات الحـربية.

كما استهدفت غارات إسرائيلية أخرى، أمس الاثنين، مقر الفرقة الرابعة، والفرقة "105" التابعة للحرس الجمهوري، ومناطق أخرى غربي العاصمة السورية.

وقصفت قوات الاحتـلال الإسرائـيلي عددًا من المواقع العسكرية في مدينة درعا جنوبي سوريا، من بينها مقر اللواء "132".

انفجارات هائلة تهز سوريا

وفي نفس الصدد، دوت انفـجارات، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السورية دمشق ومحيطها جراء غـارات إسرائـيلية، وذلك ضمن سلسلة استهدافات تقول تل أبيب إنها تسعى من خلالها لتدمير أسـلحة النظام السوري السابق.

نتنياهو

نتنياهو يؤكد أن هضبة الجولان المحتلة ستبقى إسرائـيلية إلى الأبد

من ناحية آخري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إن القسم الذي تحـتله بلاده وضمته من هضبة الجولان السورية سيظل إسرائـيلياً إلى الأبد، وذلك بعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأضاف نتنياهو إنه شكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لاعترافه بعملية ضم الجولان خلال ولايته الأولى بين 2017 و2021، متابعًا أن الجولان سيكون جزءً من دولة إسرائـيل إلى الأبد، علماً بأنه يشرف على الجليل وبحيرة طبريا.

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