إسـ ـرائـيل تتـوغل عسـكريًا في سوريا وتستولي علي نقاط إضافية في المنطقة العازلة

عززت إسـ ـرائـيل من وجودها العسـكري في دولة سوريا وذلك في أعقاب السقوط المدوي لـ الرئيس السوري بشار الأسد وهروبه إلى دولة روسيا عقب سيـطرة الفصائل المسـلحة علي مدينة دمشق.

وينشر " الموجز" آخر تطورات الأوضاع في سوريا بعد زعم وزير الدفاع الإسـ ـرائيلي يسرائيل كاتس من الاستـيلاء على على نقاط إضافية في المنطقة العازلة.

إسـ ـرائـيل تسـتولي علي نقاط إضافية في المنطقة العازلة مع سوريا

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسـ ـرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال تمكن، خلال الليل، من الاستـيلاء على على نقاط إضافية في المنطقة العازلة مع سوريا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

سوريا

وأضاف وزير الدفاع الإسـ ـرائيلي أنه أوعز لجيش الاحـ ـتلال بمواصلة العمل على تـ ـدمـير الأسلـحة الاستراتيجية الثقـيلة في عموم سوريا، زاعما أنها تهـدد إسـ ـرائيل.

وتابع: "نعمل على خلق مجال أمني مع سوريا خالي من الأسـ ـلحة الثـقيلة والبنى التحتية التي يمكن أن تهـدد إسـ ـرائيل".

الجيش الإسـ ـرائـيلي يعلن الحفاظ على المنطقة العازلة

من ناحية آخري، قال المتحدث باسم الجيش الإسـ ـرائـيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش الإسـ ـرائـيلي لا يتدخل في الأحداث الواقعة في سوريا وسيواصل العمل وفق ما تقتضيها الضرورة للحفاظ على المنطقة العازلة وحماية دولة إسـ ـرائـيل ومواطنيها".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسـ ـرائـيلي مجموعة صور تتضمن مداهمة قوات الجيش الإسـ ـرائـيلي في منطقة جبل الشيخ في شقه السوري، قائلاً إنها جاءت "في إطار انتشارها في المنطقة العازلة وفي عدة نقاط دفـاعية ضرورية وذلك لضمان أمن سكان بلدات هضبة الجولان ومواطني إسـ ـرائـيل في ضوء الأحداث في سوريا".

الجدير بالذكر أن المدرعات الإسـ ـرائـيلية، اقتـ ـحمت، فجر اليوم الاثنين، مدينة القنيطرة تنفيذًا لتعليمات تلقتها قوات الجيش باحتلال المنطقة العازلة على الحدود بين سوريا وإسـ ـرائـيل.

انهيار اتفاق فض الاشتـباك بين إسـ ـرائـيل وسوريا

وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسـ ـرائـيلي قد أعلن أمس الأحد انهيار اتفاق فض الاشتـباك لعام 1974 مع سوريا بشأن الجولان.

نتنياهو

وقال نتنياهو، أثناء زيارة لمنطقة قرب الحدود مع سوريا، إن: "إسـ ـرائـيل لن تسمح لأي قوة معادية بترسيخ مكان لها على حدودنا"، مضيفًا: "أصدرت تعليمات للجيش بالاستـ ـيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها لحماية الإسـ ـرائـيليين في مرتفعات الجولان".

وتابع أن الاتفاق الذي أبرم مع سوريا عام 1974 انهار وبعد تخلي الجنود السوريون عن مواقعهم.

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