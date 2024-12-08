حـ.ـرب سوريا.. تصعيد عسكري إسرائيلي في الجولان بعد مغادرة الأسد إلي روسيا

حرب سوريا.. كشفت تقارير صحفية وإعلامية، اليوم "الأحد" عن توغل دبابات إسرائيلية داخل المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان المحتلة، في خطوة وصفها البعض بـ"التصعيد العسكري" بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة على مناطق قريبة من الحدود الإسرائيلية، ومغادرة الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا التي منحته وعائلته حق اللجوء السياسي، ويرصد الموجز التطورات والاحداث الجارية من خلال هذا التقرير.

أعتراف إسرائيلي بالتصعيد العسكري

واعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" بأن الجيش الإسرائيلي نشر قوات إضافية في المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا، استنادا إلى تقييم الوضع الأمني.

وأوضح أدرعي أن القوات الجديدة انتشرت في المنطقة العازلة وبعض النقاط الدفاعية الإستراتيجية في هضبة الجولان، بهدف ضمان أمن سكان المنطقة الحدودية ومواطني إسرائيل.



وشهدت العاصمة السورية دمشق تطورات دراماتيكية فجر اليوم الأحد، مع إعلان قوات المعارضة السورية دخولها العاصمة السورية دمشق دون أي مقاومة تذكر من الجيش السوري.

الأسد يغادر إلي روسيا



غادر الأسد العاصمة دمشق بينما أظهرت تقارير صحفية إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية من مطار دمشق، وحلقت الطائرة باتجاه الساحل السوري، معقل الطائفة العلوية، قبل أن تغيّر مسارها فجأة وتختفي عن أجهزة التتبع، مما زاد من الغموض حول وجهتها.



وأكد مصدر عسكري سوري أن قيادة الجيش أبلغت الضباط رسمياً بسقوط النظام، بينما أعلن رئيس الحكومة محمد الجلالي استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري، وقال، في كلمة بثها عبر “فيسبوك” : هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم. نحن مستعدون لتقديم كل التسهيلات الممكنة للقيادة التي يختارها الشعب.

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