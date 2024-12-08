الرئاسة الفلسطينية تؤكد دعمها لسوريا وتدعو لاستعادة دورها الإقليمي

في بيان رسمي صادر عن الرئاسة الفلسطينية، أكدت السلطة الفلسطينية اليوم الأحد، وقوفها التام إلى جانب الشعب السوري الشقيق، معبرة عن دعمها الكامل لخياراته السياسية، وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أن هذا الموقف يأتي في إطار احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار سوريا واستمرار تقدمها وازدهارها.

ويقدم الموجز، تفاصيل البيان الصادر عن الرئاسة الفلسطينية كما يلي..

التزام فلسطين بموقفها الثابت تجاه سوريا

وأكدت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة احترام جميع الأطراف السياسية لمصالح الشعب السوري، وضرورة العمل الجاد لاستعادة سوريا لدورها الهام في المنطقة وعلى الساحة الدولية. هذا الدور، بحسب البيان، يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة نحو الحرية والاستقلال.

كما عبرت الرئاسة عن تقديرها للأوضاع السياسية التي تمر بها سوريا، مشددة على أهمية الحلول السياسية التي تضمن استقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب السوري في المستقبل.

تطورات الوضع في سوريا.. المعارضة تسيطر على دمشق وحمص

وننقل أيضًا أخر التطورات الميدانية بالأراضي السورية على النحو التالي..

في تطور مفاجئ، أعلنت المعارضة السورية اليوم عن تحرير العاصمة دمشق وأسقاط النظام الحاكم بقيادة الرئيس بشار الأسد الذي حكم البلاد لمدة 24 عامًا، وجاء في بيان المعارضة الذي تم بثه عبر التلفزيون الرسمي: "تم بحمد الله تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد".

أعلنت المعارضة أيضًا عن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في خطوة لافتة، مما يزيد من تعقيد الموقف الداخلي في سوريا، كما أشار ضابطان من الجيش السوري إلى مغادرة بشار الأسد البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة، ما يثير تساؤلات عن مستقبل النظام السوري.

فصائل المعارضة تسيطر على دمشق

سيطرة المعارضة على مناطق استراتيجية

قبل ساعات من إعلان المعارضة عن تحرير دمشق، أفادت مصادر عسكرية بأن الفصائل السورية قد تمكنت من السيطرة الكاملة على مدينة حمص الاستراتيجية، بعد يوم واحد من القتال العنيف، وسبق ذلك سيطرة المعارضة على مدينتي حلب وحماة، مما يشير إلى تحول كبير في مجريات الحرب السورية.

هذه التحولات العسكرية قد يكون لها تأثير بالغ على الوضع السياسي في سوريا والمنطقة ككل، خصوصًا في ضوء تعبير الرئاسة الفلسطينية عن أملها في استعادة دور سوريا المؤثر في القضايا الإقليمية والدولية.

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