6 دول تحث رعاياها الفرار من سوريا مع تصاعدت التوترات الأمنية

مع تصاعد وتيرة الاشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة منذ نهاية نوفمبر الماضي، دعت عدة دول مواطنيها إلى مغادرة سوريا على الفور، محذرة من التدهور المستمر في الوضع الأمني وعدم القدرة على التنبؤ بتطوراته.

جاء ذلك في إطار مساعي دولية لتأمين سلامة رعاياها، وسط تحذيرات أممية من خطورة الوضع الإنساني، والتي نرصدها لكم عبر الموجز.

الولايات المتحدة تحث رعاياها على المغادرة

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية عبر منصاتها الرقمية مواطنيها إلى مغادرة سوريا فورًا "ما دامت خيارات السفر التجاري متاحة"، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في البلاد "غير مستقر وغير قابل للتوقع، موضحةً أن هناك اشتباكات نشطة في عدة مناطق، ما يعكس خطورة البقاء في البلاد، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

الصين تطلب إجلاء رعاياها

من جانبها، طالبت السفارة الصينية في دمشق مواطنيها بمغادرة سوريا فورًا، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة، فقد أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لي جيان، أن بلاده تتابع عن كثب الأوضاع في سوريا، داعيًا الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لضمان سلامة المواطنين الصينيين والمؤسسات الصينية المتواجدة هناك، كما شدد على دعم بلاده لدمشق في مواجهة التحديات الأمنية الحالية.

الجماعات الانفصالية بسوريا

روسيا تحذر من تفاقم العنف

حثت السفارة الروسية في دمشق مواطنيها على مغادرة البلاد فورًا، مع تصاعد العنف في محيط مدينتي حمص ودمشق، ووصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الوضع في سوريا بأنه لعبة معقدة تتداخل فيها مصالح العديد من الأطراف، مشددًا على أن استقرار الأوضاع يمثل تحديًا كبيرًا يفرض مزيدًا من الجهود الدولية.

كندا تدعو إلى المغادرة العاجلة

دعت وزارة الخارجية الكندية رعاياها إلى مغادرة سوريا فورًا، محذرة من المخاطر المترتبة على عنف الفصائل المسلحة التي تقدمت في عدة محافظات، مشيرًا إلى خطورة تصاعد القتال في المناطق الشمالية والغربية من البلاد، مطالبة مواطنيها بالعودة إلى بلادهم بأسرع وقت ممكن.

الأردن يطمئن على سلامة مواطنيه

أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن جميع المواطنين الأردنيين المتواجدين في سوريا بخير، مشيرة إلى أنها شكلت خلية أزمة وطنية تضم مختلف الجهات المعنية لتأمين عودة الأردنيين المقيمين في سوريا بسلام، موضحًا أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع، مع تسهيل عملية نقل المواطنين الراغبين في العودة.

العراق يفتح باب التسجيل لرعاياه

وحثت وزارة الخارجية العراقية مواطنيها المتواجدين في سوريا على مراجعة السفارة العراقية في دمشق لتسجيل أسمائهم، تمهيدًا لتسهيل عملية إعادتهم إلى العراق، موكدةً التزامها بتأمين عودة المواطنين بسرعة وأمان، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر أثناء العودة.

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تحذيرًا شديد اللهجة من خطر يتهدد عشرات الآلاف من المدنيين في سوريا، مؤكدًا أن الوضع في البلاد آخذ في التدهور، موضحًا أن ما يجري في سوريا يعكس فشلًا جماعيًا في تنفيذ ترتيبات خفض التصعيد، والتي لم تفلح في تحقيق وقف إطلاق نار شامل أو إطلاق عملية سياسية جادة.

ودعا جوتيريش الأطراف المتصارعة إلى الالتزام بالقوانين الدولية التي تنص على حماية المدنيين، مؤكدًا أن هذا الوضع يجب أن يتغير، وطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغوط أكبر لضمان توفير الحماية الإنسانية العاجلة للسكان المتضررين.

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