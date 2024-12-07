سيناريوهات صادمة تنتظر بشار الأسد بعد سيطرة الفصائل المسـلحة وتخلي الحلفاء عنه

بات مصير الرئيس السوري بشار الأسد غير معروف خاصة بعد استمرار الفصائل المسـلحة في تقدمها وسيـطرتها علي المدن السورية.

وتحدثت العديد من التقارير عن مصير بشار الأسد خاصة بعد انقطاع جميع الاتصلات مع معه وإحكام الفصائل المسـلحة قبضتها علي المدن السورية.

وينشر "الموجز" خلال التقرير التالي أبرز السيناريوهات التي تتحدث عن مصير بشار الأسد بعد سقوط أغلبية سوريا في قبضة الفصائل المسـلحة.

سوريا

أكد مصدر أمريكي أن جميع الاتصلات مع الرئيس السوري بشار الأسد قد انقطعت، حتى العاملين في مكتبه والمقربين منه، منذ عدة أيام على التمام.

تحدث وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن مصير بشار الأسد، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بمصير الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفًا أن من وصفها بـ "المقاومة" ستقوم بـ "واجبها".

وتابع عراقجي: "كثيرون تنبأوا بسقوط بشار الأسد عام 2011 لكن هذا لم يحدث".

3 سيناريوهات متوقعة في سوريا

وانتشرت العديد من التقارير التي تتحدث عن السيناريوهات المتوقعة في سوريا خلال المرحلة القادمة، حيث توقع الخبراء 3 سيناريوهات، وتمثل السيناريو الأول في أن تتمكن الفصائل المسـلحة من التقدم والاستيلاء على دمشق، وكذلك مواجهة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) وهزيـمتها وتشكيل دولة سوريا الإسلامية.

أما السيناريو الثاني فتمثل في أن يتمكن النظام السوري من هـزيمة تلك الجماعات والعودة لسيناريو 2016.

وبخصوص السيناريو الثالث فهو تقسيم سوريا إلى 3 دويلات (حكومة مركزية في دمشق - وحكومة إسلامية في حلب - وحكومة كردية).

موقف الدول الحليفة من بشار الأسد

ويتزامن المصير الغامض الذي يحيط بـ بشار الأسد، مع تخلي الدول الحليفة عنه في ضوء تسارع الأحداث في سوريا، والتقدم السريع الذي تحرزه فصائل المعارضة السورية المسـلحة، وانسـحاب قوات الجيش السوري التابع لنظام بشار الأسد من المدن الكبري.

إيران بدأت إجلاء قادتها العسكريين من سوريا

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن أن طهران بدأت إجلاء قادتها العسكريين من سوريا، وسط التقدم الذي تحرزه فصائل المعارضة السورية.

وأشارت الصحيفة إلي أن عملية الإجلاء شملت أفراد الحرس الثوري ودبلوماسيين إيرانيين وعائلاتهم ومدنيين إيرانيين.

روسيا لا تملك خطة لإنقاذ بشار الأسد

وقالت وكالة بلومبيرج إن روسيا لا تملك خطة لإنقاذ بشار الأسد، ولا تتوقع ظهور مثل هذه الخطة ما دام الجيش السوري، يواصل التخلي عن مواقعه.

وكانت السفارة الروسية في دمشق قد نصحت رعاياها في البلاد بأنهم ما زالوا قادرين على المغادرة على متن رحلات تجارية.

بشار الأسد

حزب لله لا ينوي حاليًا إرسال مقاتلين إلى سوريا

على الجانب الأخر، قالت وكالة بلومبيرج أن حزب الله اللبناني أرسل عددًا صغيراً من القوات المشرفة من لبنان إلى سوريا، بهدف المساعدة في منع مقاتلي الفصائل المسـلحة من الاستيلاء على مدينة حمص ذات الأهمية الاستراتيجية الليلة الماضية.

وذكرت الوكالة أن حزب لله لا ينوي حاليا إرسال مقاتلين إلى سوريا، في الوقت الحالي.

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