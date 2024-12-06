جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مهاجمة مخازن أسلحة كيميائية بـ سوريا

القناة العبرية تروج لزعم الهـ.ـجوم على المخازن..في تقرير نشرته القناة الـ12 العبرية، أعلنت إسرائيل عن مها.جمة جيش الاحتلال لمخازن أسلحة كيميائية في سوريا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت خشية من وصول هذه الأسلحة إلى يد فصائل المعارضة السورية، ويكشف الموجز تفاصيل البيان.

استعدادات الاحتلال في الجولان



في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان، وسط تطورات الوضع السوري المستمرة، وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان على منصة "إكس"، أن الاستدعاء جاء بناءً على تقييم الوضع في ظل التصعيد المستمر في سوريا.

رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات



وأضاف البيان أن القوات العسكرية المنتشرة في الجولان قد رفعت مستوى جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، سواء كانت هجومية أو دفاعية، مع التأكيد على رفض أي تهديد بالقرب من الحدود الإسرائيلية.

مناورات عسكرية في الجولان



في وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال عن إجراء مناورات في منطقة الجولان والأغوار الشمالية، بهدف رفع مستوى التأهب تحسبًا للتطورات الميدانية في سوريا، والتأكد من جاهزية القوات لمواجهة أي تحديات في المنطقة.

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