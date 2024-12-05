الفصائل المسـ ـلحة تستهدف الأحياء السكنية في حماة بالهـاون والجيش السوري يتصـدي بشـراسة

صعَدت الفصائل المسـ ـلحة من وتيرة هجـماتها العـ ـدوانية وتوغلها، اليوم الخميس، في دولة سوريا وسط محاولة الجيش السوري للتصـدي لها، ومنعها من السيطرة علي المواقع الاستراتيجية والحيوية.

وينشر “الموجز” آخر تطورات الأوضاع في سوريا بعد استـهداف الفصـائل المسـ ـلحة للأحياء السكنية بالمعـدات الثـقيلة، واشـتباك الجيش السوري معها لمنع سيـطرتها علي سوريا.

آخر تطورات الأوضاع في سوريا

ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، باستهداف الفصائل المسـلحة الأحياء السكنية في حماة بقـ ـذائف الهـاون والطيـران المسـ ـير.

سوريا

الفصائل المسـ ـلحة تستهدف الأحياء السكنية بالهـاون

وأشارت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري إلى أن المجموعات الإرهـ ـابية والفصائل المسـ ـلحة تسـتهدف الأحياء السكنية في حماة بقـ ـذائف الهـاون والطيران المسـ ـير، موضحة أن طريق حماة - محردة وطريق سقيلبية - محردة وطريق حماة - سلمية، تشهد حركة سير طبيعية.

الفصائل المسـ ـلحة تتوغـل داخل مدينة حماة

فيما، أعلنت الفصائل المسـلحة في شمال غربي سوريا، أنَها بدأت التوغـل داخل مدينة حماة، وذلك في إطار الهجـ ـوم العسـكري الذي شنَّته قبل أيام وسيطرت خلاله على حلب وإدلب.

الجيش السوري يتصدي لهــ ـجوم الفصائل المسـ ـلحة

وفي نفس الصدد، يتصدّى الجيش السوري بشـراسة لهـ ـجوم الفصائل المسـ ـلحة باتجاه مدينة حماة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، على وقع اشـتباكات عنـ ـيفة بين الطرفين تتخللها غـ ـارات وقصـ ـف صـ ـاروخي ومدفـ ـعي.

وقال الجيش السوري: "نستهدف تجمعات المسـ ـلحين في ريف حماة بطيراننا المشترك مع روسيا، وقوات المـدفعية والصـ ـواريخ".

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء بأن الجيش أبعد الفصائل المسـ ـلحة نحو 20 كيلومترًا عن مدينة حماة، في حين قال الجيش إن قواته قـ ـتلت ما لا يقل عن 300 مسـ ـلح في معـ ـارك ضـارية مع الفصائل المسـ ـلحة بريف حماة الشمالي.

وفي السياق ذاته، ذكرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري أن كل محاولات الإرهـ ـابيين والفصائل المسـ ـلحة لإحداث خـرق على جبهة حماة فشلت ووحدات الجيش السوري أحبـطت جميع المحاولات.

لا صحة لسيطرة الفصائل المسـ ـلحة علي مدينة حماة

وأكد اللواء حسين جمعة، قائد شرطة حماة، أنه لا صحة لسيطرة الفصائل المسـ ـلحة علي مدينة حماة، مضيفًا أن حركة السكان في المدينة طبيعية، ولا توجد حركة نزوح من حماة أو حتى ضمن أحياء المدينة نفسها.

آخر تطورات الأوضاع في مدينة حماة

وكانت الفصائل المسـ ـلحة طوقت مدينة حماة، من ثلاث جهات، وهي الشرق والغرب والشمالي، حيث باتت تتواجد على مسافة تتراوح بين ثلاثة وأربعة كيلومترات منها، إثر اشـتباكات عنـيفة خاضتها مع القوات السورية التي لم يبق لها إلا منفذ واحد باتجاه حمص جنوباً.

وشهد شمال وشرق حماة، مواجـهات ضـ ـارية بين الجيش السوري مدعومًا بالطـيران الروسي والفصائل المسـ ـلحة، ونجح الجيش السوري في حسم معـ ــركة استراتيجية كان من الممكن أن تتيح للفصائل المسـ ـلحة الدخول إلى المدينة، بعد السيطرة على جبل زين العابدين المطلّ عليها.

الفصائل المسـلحة

الدفع بالعصائب الحمراء لحسم المـعركة في حماة

ودفعت هيئة تحرير الشام بفرقتها الانتـ ـحارية المسماة العصائب الحمراء لحسم المـعركة في حماة، إلا أن تلك العصائب وقعت في كمـين مـحكم نفذه الجيش السوري بجبل زين العابدين، ما مكن الجيش السوري من إبعاد الفصائل المسـ ـلحة عن المدينة بنحو 10 كيلومترات.

اقرأ أيضًا

حلب على صفيح ساخن.. تحديات الجيش السوري أمام تصعيد الفصائل المسلحة

بالأسماء..أبرز المطارات التي سيطرت عليها الفصائل المسـلحة في سوريا