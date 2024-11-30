حلب على صفيح ساخن.. تحديات الجيش السوري أمام تصعيد الفصائل المسلحة

تصعيد خطير في حلب يضع الجيش السوري في مأزق.. أكد رئيس حزب "سوريا أولاً"، سلمان شبيب، أن الهجوم المفاجئ الذي شنته الفصائل المسلحة في حلب يمثل تحديًا كبيرًا أمام الجيش السوري وحلفائه، وأوضح أن القوات السورية تعمل على تعزيز وجودها في المنطقة عبر استقدام قوات النخبة، متوقعًا أن تكون المعركة طويلة وشاقة، خاصة مع تحقيق الفصائل المسلحة مكاسب ميدانية داخل المدينة، ويستعرض الموجز تطورات المعارك في سوريا

دعم إقليمي ودولي للفصائل المسلحة

وأشار شبيب إلى أن المجموعات المسلحة في سوريا أظهرت امتلاكها لأسلحة متطورة، بما في ذلك طائرات مسيرة تركية وأوكرانية، إلى جانب تدريب مكثف تلقته من خبراء أوكرانيين، وأضاف أن هذه التطورات تعكس دعمًا إقليميًا ودوليًا لا يمكن لجبهة النصرة تحقيقه بمفردها، مما يضع اتفاق منطقة خفض التصعيد بين روسيا وتركيا في دائرة الخطر.

تأثير الهجمات الإسرائيلية على الجيش السوري

تناول شبيب أيضًا تأثير الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجيش السوري، مشيرًا إلى أنها أضعفت قدرته على مواجهة التحديات الراهنة، كما لفت إلى ضعف الحلفاء، مثل حزب الله والحشد الشعبي، نتيجة للضغوط الإقليمية والدولية، ما يزيد من تعقيد المشهد.

احتمالات تدخل عربي

اختتم شبيب حديثه بالإشارة إلى دور محتمل للدول العربية في معالجة الأزمة. وأشاد بموقف مصر الداعم لسوريا، حيث أجرى وزير الخارجية المصري اتصالًا بنظيره السوري للتأكيد على التضامن العربي في مواجهة التصعيد.

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