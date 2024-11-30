دعم عسـكري روسي لمواجـهة الفصائل المسـلحة ومنع تقدمها في حلب السورية

شنت القوات الروسية غـارة جـوية على مدينة حلب لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد سيطرة فصائل مسـلحة سورية علي 75% من ريف حلب.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الدعم العسـكري الروسي والغارات الجوية التي تشنها القوات الروسية علي مدينة حلب السورية وذلك لاستهداف الفصائل المسـلحة التي سيطرت عليها.

روسيا تواجـه الفصائل المسـلحة في حلب

أعلن مركز المصالحة الروسي شن غارة جوية على التنظيمات الإرهـابية والفصائل المسـلحة لمنع تقدمها في حلب، مشيرًا إلى مقتل 600 إرهـابي على مدار اليومين الماضيين.

غارة علي حلب

ووعدت روسيا بتقديم مساعدات عسـكرية إضافية لدعم الجيش السوري في التصدي لمحاولات المسـلحين السيطرة على مناطق استراتيجية في حلب.

ويأتي هذا الدعم ضمن إطار تعزيز التعاون العسـكري بين روسيا وسوريا لمواجهة التهـديدات في الشمال، ويُنتظر أن يشمل الدعم معـدات ثقـيلة وأسلـحة متطورة، مما يعزز قدرات الجيش السوري في العمليات العسـكرية الجارية في ريفي حلب وإدلب.

ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المجموعات الإرهـابية سيطرت على معظم أنحاء مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية.

ولازال الجيش السوري يسـيطر على مطاري النيرب ومطار حلب، في ظل الاشـتباكات الدائرة مع المجموعات الإرهـابية منذ ثلاثة أيام.

وقال المرصد السوري إن بعض الأجزاء الجنوبية من مدينة حلب لا تزال تحت سيـطرة دمشق.

الطيران الحـربي الروسي والسوري يشن غـارات علي إدلب

وكان الطيران الحـربي الروسي والسوري قد شن أكثر من 20 غـارة على إدلب وقرى محيطة بها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، على وقع اشـتباكات عنـيفة بين الجيش السوري وهيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها تمكّنت من الوصول إلى مشارف مدينة حلب.

سيطرت الفصائل المسـلحة بقيادة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقًا"، اليوم السبت، على 75 بالمئة من أحياء حلب وفرضت حظـر التجـوال المسائي داخل الأحياء.

حكومة الإنقاذ في حلب

وقالت الفصائل المسـلحة أن حلب ستتبع إداريًا لما تعرف بحكومة الإنقاذ وهي حكومة الجولاني التي تدير إدلب وريفها.

كما تقدمت الفصائل المسـلحة نحو الأحياء الشرقية، حيث تشهد أحياء المدينة الشرقية اشـتباكات متقطعة مع سيطرة التنظيمات على قلعة حلب، كما تم إغلاق مطار حلب الدولي وإيقاف جميع الرحلات.

وسيطرت التنظيمات المسـلحة علي شرقي إدلب على قرى الشيخ إدريس والريان وتل دبس والكنايس مع استمرار الاشـتباكات.

كما سيطرت الفصائل المسـلحة على مطار أبو الضهور العسـكري شرقي إدلب، وبلدة معصران شرقي إدلب، ودخلت القاعدة الروسية التي انسحبت منها القوات الروسية.

استخدام المسـيرات في الهـجوم علي حلب

وشهدت الهـجمات علي حلب استخدام المسـيرات بعضها صناعة تركية وبعضها الآخر تقول فصائل سورية معارضة إنها قامت بإنتاجها، إضافة إلى أسلـحة أخرى متطورة، أبرزها صـواريخ "التاو" و"الكورنيت"، وكذلك عربات مصـفحة وذخـائر متقدمة.

غارة علي حلب

وتنضوي كافة التشكيلات المشاركة في هجـوم الفصائل المسـلحة علي حلب تحت ما يُعرف باسم "غرفة عمليات الفـتح المبين" التي ظهرت لأول مرة في مايو 2019 تقريبًا، والآن كل ما تعلنه يصدر عن جهة تُسمّى "إدارة العمـليات العسـكرية"، وعلى رأس الفصائل المسـلحة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً).

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