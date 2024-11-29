مقتل 27 مدنيًا في معارك شمال غرب سوريا خلال 3 أيام

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مقتل 27 مدنيًا خلال 3 أيام من القتال شمال غرب سوريا، في ظل تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية والمسلحين في المنطقة، ويرصد الموجز تفاصيل هذه المعارك في سوريا.

اشتباكات عنيفة في أرياف حلب وإدلب

أكدت تقارير عسكرية أن الجيش السوري تمكن من التصدي لهجوم شنته "هيئة تحرير الشام" في أرياف حلب وإدلب، وأطلق هجومًا معاكسًا تمكن خلاله من استعادة عدة مواقع خسرها مسبقًا. وأشارت التقارير إلى تكبيد الفصائل المسلحة خسائر كبيرة في الأفراد، مع استعادة السيطرة بدعم من سلاح الجو الروسي وتعزيزات القوات الخاصة.

استهداف المدنيين بالصواريخ

في تطور آخر، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المجموعات المسلحة قصفت بالصواريخ السكن الجامعي في مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين بحسب وكالة الأنباء السورية.

حصيلة القتلى تصل إلى 238 خلال 3 أيام

أوضحت التقارير أن الاشتباكات خلفت 238 قتيلًا، بينهم 135 مسلحًا و83 من القوات السورية وحلفائها، إضافة إلى 20 مدنيًا، كما أشار المرصد الروسي للمصالحة إلى مقتل نحو 400 مسلح في إدلب وحلب منذ بدء القتال.

تصاعد الصراع في المنطقة

اندلعت الاشتباكات إثر هجوم واسع النطاق شنته "هيئة تحرير الشام"، ووصفت المعارك بأنها الأعنف منذ سنوات. وأفاد المرصد بأن المسلحين قطعوا طريقًا رئيسيًا يربط دمشق بحلب، وسط محاولات للتقدم نحو مدينة حلب.

اقرأ أيضًا:

خط ألفا الإسرائيلي.. توسع جديد في الجولان ينتهك اتفاقيات وقف إطلاق النار



إيران تدعو لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة وحظر الأسلحة بعد ضرب سوريا

