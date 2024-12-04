بالأسماء..أبرز المطارات التي سيطرت عليها الفصائل المسـلحة في سوريا

تشهد دولة سوريا أحداثًا ساخنة خاصة بعد سيطرة الفصائل المسـلحة السورية، منذ الأربعاء الماضي، علي العديد من المواقع الاستراتيجية، وأبرزها سيطرتها علي 4 مطارات عسـكرية.

وفرضت الفصائل المسـلحة سيطرتها على 108 نقاط وتجمع سكني في محافظتي حلب وإدلب، وتعد المطارات التي سيطرت عليها الفصائل المسـلحة في سوريا ذات قيمة عسـكرية هامة.

المطارات التي سيطرت عليها الفصائل المسـلحة في سوريا

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي قائمة بأسماء المطارات التي سيـطرت عليها الفصائل المسـلحة وأهميتها الاستراتيجية.

سوريا

مطار حلب الدولي

يحتل مطار حلب الدولي المرتبة الأولي في قائمة المطارات التي سيطرت عليها الفصائل المسـلحة منذ بدء النـزاع في سوريا عام 2011.

ويعد مطار حلب الدولي ثاني أكبر مطار في سوريا بعد مطار دمشق الدولي، ويقع في النيرب، على بعد 10 كيلومترات من وسط مدينة حلب.

مطار منغ العسـكري

سيطرت هيئة تحرير الشام التي تعد علي رأس الفصائل المسـلحة علي مطار منغ العسـكري في ريف حلب الشمالي، ويعد المطار قاعدة عسـكرية مهمة مخصصة للمروحيات، ويضم مدرجين بطول 1.2 كيلومتر لكل منهما.

ويقع مطار منغ العسـكري قرب مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي، وكان تحت سيطرة الفصائل المسـلحة سابقًا قبل أن تستعيده قوات الجيش السوري ووحدات حماية الشعب الكردية في فبراير 2016.

مطار أبو الضهور العسـكري

كما أعلنت الفصائل المسـلحة سيطرتها على مطار أبو الضهور العسـكري في ريف إدلب، ويعد مطار أبو الضهور العسـكري ثاني أكبر قاعدة جوية في شمال سوريا بعد مطار تفتناز، وكان تحت سيطرة القوات المسـلحة قبل أن تستعيده قوات الجيش السوري في يناير 2018.

مطار كويرس العسـكري

كما سيطرت الفصائل المسـلحة على مطار كويرس العسـكري، وترتب عليه الاستحواذ على كميات كبيرة من الأسـلحة والذخـائر، بما في ذلك قطعة من منظومة الدفـاع الجوي الروسية "بانتسير".

ويتميز مطار كويرس العسـكري بوجود مدرج رئيسي و10 حظائر للطائرات، مما يجعله قاعدة استراتيجية رئيسي هامة، ويقع في ريف حلب الشرقي.

الفصائل المسـلحة

الأهمية الإستراتيجية للمطارات التي سيطرت عليها الفصائل المسـلحة

تعد المطارات التي سيطرت عليها الفصائل المسـلحة مرتكزات لوجستية وعسـكرية نقاط إمداد رئيسية، كما تعزز قدرة التنظيمات الإرهـابية على تأمين خطوط الإمداد والتمركز الإستراتيجي.

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