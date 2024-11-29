سوريا الآن.. التحركات الروسية لمواجهة الإرهاب في إدلب وحلب

تصاعد العمليات العسكرية في سوريا

أعلن الجيش الروسي بالتعاون مع القوات السورية الحكومية عن بدء عملية عسكرية عاجلة في محافظتي إدلب وحلب، للتصدي للهجمات الإرهابية المتصاعدة، جاء ذلك وفق تصريحات قائد القوات الجوية الفضائية الروسية، أوليج إجناتسيك، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتصارعة في سوريا (CRPS)، والتي يرصدها الموجز في هذا التقرير

تصاعد الأوضاع في سوريا



وأشار إجناتسيك إلى أن مركز المصالحة رصد زيادة كبيرة في وتيرة الهجمات التي تقودها جماعات متطرفة، أبرزها "جبهة النصرة"، مستهدفة مواقع القوات الحكومية السورية، وأوضح أن العمليات الإرهابية أسفرت عن تصعيد خطير يتطلب تدخلًا عاجلًا.

دور القوات الجوية الروسية



أكد المسؤول الروسي أن القوات الجوية الفضائية الروسية شنت ضربات صاروخية مكثفة على مواقع المسلحين، استهدفت مراكز القيادة والمستودعات ومواقع المدفعية، ما أدى إلى تدمير معدات عسكرية وقتل أكثر من 200 عنصر مسلح خلال الـ 24 ساعة الماضية.

استمرار العمليات العسكرية



أوضح الجيش الروسي أن العمليات العسكرية ستستمر للتصدي للهجمات الإرهابية، مع تقديم الدعم الجوي للقوات السورية في مواجهة التهديدات.

الوضع الإقليمي والجهود المشتركة



يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر في المنطقة، حيث تسعى روسيا وسوريا لإعادة الاستقرار إلى المحافظات الشمالية التي تشهد اضطرابات مستمرة بسبب النشاط الإرهابي.

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