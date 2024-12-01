الجيش ينتشر وسط سوريا بعد سيطرة الفصائل المسـلحة علي الطرق الرئيسية

تشهد الأوضاع في سوريا أحداثًا سريعة ومتلاحقة، وذلك بعد إعلان فصائل مسـلحة سيطرتها على غالبية مدينة حلب فى شمال سوريا.

وشن الطيران السوري غـارات عنيفة على ريفي حلب وإدلب في سوريا، وذلك بالتزامن مع تعزيز القوات السورية وحداتها في ريف حماة الشمالي.

تطورات الأوضاع في سوريا

وينشر “الموجز” آخر تطورات الأوضاع في سوريا بعد الأحداث الساخنة وتصارع التطورات الميدانية خلال الأيام الاربع الماضية.

قام الجيش السوري بتعزيز انتشاره في محيط مدينة حماة، وسط سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، وذلك بعد سيطرة فصائل مسـلحة في شمال البلاد على غالبية أحياء مدينة حلب.

سوريا

وقال المرصد السوري إن الجيش السوري أعادت ترتيب مواقعه العسـكرية، وتثبيت نقاط جديدة على أطراف مدينة حماة، وأرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى بلدات استراتيجية في الريف الشمالي للمحافظة في سوريا.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن وحدات الجيش السوري العاملة في المنطقة، أقدمت على تعزيز خطوطها الدفـاعية بمختلف الوسائط النـارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهـابية، ومنعتها من تحقيق أي خرق.

الفصائل المسـلحة تسيطر علي طريق حلب- حماة

وكانت هيئة تحرير الشام والفصائل المسـلحة المتحالفة معها قد أعلنت قطع جزء من طريق حلب- حماة (M5) بعد السيطرة عليه بشكل كامل.

وأشارت الفصائل المسـلحة إلى أنها سيطرت على بلدة خناصر في ريف حلب، وأوتستراد خناصر - حلب، لافتة إلى أن "التقدم لا يزال مستمرًا.

كما زعمت سيطرتها على الأكاديمية العسكرية ومنطقة الشيخ نجار في حلب، فضلا عن المحطة الحرارية بريف حلب الشرقي وكلية المدفعية في الراموية داخل المدينة.

تعليق بشار الأسد علي سقوط حلب

وأعلن الرئيس السوري بشار الأسد، افي أول تعليق له بعد هجـوم الفصائل المسـلحة علي قوات لجيش السوري، وسيطرتها علي مدينة حلب ومطارها الدولي، أن بلاده قادرة بمساعدة حلفائها على دحر الإرهـابيين مهما اشتدت هجـماتهم.

كما بحث الرئيس السوري بشار الأسد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة في سوريا والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهـاب وعددًا من القضايا العربية والدولية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي للرئيس الأسد، أن أمن سوريا والعراق هو أمن واحد، مشددًا على استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسوريا لمواجهة الإرهـاب.

وشدد السوداني على تمسك العراق باستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

سوريا

روسيا تشن غـارة جوية علي التنظيمات الإرهـابية في سوريا

من ناحية آخري، شنت القوات الروسية غـارة جوية على مدينة حلب لأول مرة منذ عام 2016، وقال مركز المصالحة الروسى إن الغـارة على التنظيمات الإرهـابية هدفها منع تقدمها فى حلب، مشيرًا إلى مقتل 600 على مدار اليومين الماضيين.

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