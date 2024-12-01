انتشرت خلال الساعات الماضية العديد من التقارير التي تشير إلى تورط أمريكا فيما يحدث في سوريا، خاصة بعد تلميح تركيا إلى شبه تورط الولايات المتحدة بتوفير قناع أكسجين للمنظمات الإرهـابية في سوريا.

وينشر "الموجز" خلال التقرير التالي حقيقة تورط أمريكا في هجمات الفصائل المسـلحة علي سوريا، أبرز ردود الفعل الأمريكي علي توترات الأوضاع في ريفي حلب وأدلب.

حقيقة تورط أمريكا في هجـوم الفصائل المسـلحة علي سوريا

خرجت العديد من التصريحات التي تشير إلى تورط أمريكا في سيطرة الفصائل المسـلحة علي سوريا، وأبرزها تحذير وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لـ أمريكا، أمس السبت، من مخاطر دعم الجماعات الإرهـابية في المنطقة.

بايدن

وسلط فيدان الضوء على مخاوف تركيا بشأن دعم أمريكا للمنظمات الإرهـابية في دولة سوريا وشبه تورط الولايات المتحدة بتوفير "قناع أكسجين" لهذه المجموعات، مشيرًا إلى أنه بدون دعم أمريكا لن تنجو هذه المجموعات.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، شون سافيت، أن أمريكا تتابع تطورات الوضع في سوريا عن كثب، كما أجرت اتصالات مع عواصم المنطقة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ولفت سافيت إلى أنه لا علاقة لـ أمريكا بالهجوم الذي تقوده "هيئة تحرير الشام" المصنفة منظمة إرهـابية على القوائم الأمريكية.

كما أكد علي التزام أمريكا بالدفاع الكامل عن أفرادها ومواقعها العسـكرية في سوريا لضمان عدم عودة تنظيم داعـش مجددًا.

أمريكا تحمل روسيا وإيران مسئولية ما يحدث في سوريا

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن اعتماد سوريا على دعم روسيا وإيران هو ما أدى إلى ما حدث في شمال غرب سوريا.

وشدد سافيت على دعوته إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، مع التأكيد على ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية وقابلة للتطبيق لإنهاء الحـرب الأهلية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

البيت الأبيض يكشف حقيقة تورط أمريكا في أحداث سوريا

وسبق أن أكد البيت الأبيض أن لا علاقة لـ أمريكا بهـجوم "هيئة تحرير الشام" الإرهـابية علي سوريا، وموضحًا أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في سوريا.

هجوم المسـلحين علي حلب فاجأ إدارة بايدن

وفي السياق ذاته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله إن هجوم المسـلحين في حلب فاجأ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدًا أن أمريكا لم تكن متورطة في هجوم حلب.

الفصائل المسـلحة تسيطر علي طريق حلب- حماة

وكانت هيئة تحرير الشام والفصائل المسـلحة المتحالفة معها قد أعلنت قطع جزء من طريق حلب- حماة (M5) بعد السيطرة عليه بشكل كامل.

وأشارت الفصائل المسـلحة إلى أنها سيطرت على بلدة خناصر في ريف حلب، وأوتستراد خناصر - حلب، لافتة إلى أن "التقدم لا يزال مستمرًا.

كما زعمت سيطرتها على الأكاديمية العسكرية ومنطقة الشيخ نجار في حلب، فضلا عن المحطة الحرارية بريف حلب الشرقي وكلية المدفعية في الراموية داخل المدينة.

وشهدت مدينة حلب شمال غربي سوريا حالات نزوح كبيرة، وازدحام على مدخلها باتجاه منطقة السفيرة جنوبًا، بعد انتشار المسـلحين في أحيائها.

وأشارت المصادر إلى نزوح جميع أهالي بلدتي نبل والزهراء شمال حلب، وانتشار قوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) في البلدتين.

سوريا

الجيش السوري يعزز انتشاره في وسط سوريا

وقام الجيش السوري بتعزيز انتشاره في محيط مدينة حماة، وسط سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، وذلك بعد سيطرة فصائل مسـلحة في شمال البلاد على غالبية أحياء مدينة حلب.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن وحدات الجيش السوري العاملة في المنطقة، أقدمت على تعزيز خطوطها الدفـاعية بمختلف الوسائط النـارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهـابية، ومنعتها من تحقيق أي خرق.

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