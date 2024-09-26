نزوح جماعي.. 22 ألف شخص يعبرون الحدود من لبنان إلى سوريا

تطورات الوضع في لبنان.. أفادت مصادر أمنية سورية لوكالة "فرانس برس"، الخميس، بأن أكثر من 22 ألف شخص، غالبيتهم سوريون، عبروا الحدود اللبنانية باتجاه سوريا منذ بداية الأسبوع، ويأتي هذا التحرك نتيجة تصاعد الغارات الإسرائيلية المكثفة، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأوضح أحد المصادر أن ما يزيد عن 6 آلاف لبناني و15 ألف سوري عبروا معبر جديدة يابوس بشكل طارئ منذ يوم الإثنين وحتى صباح الخميس.

حركة عبور عبر معابر حدودية مختلفة

تزامن ذلك مع إعلان مصدر أمني آخر أن "نحو ألف لبناني وحوالي 500 سوري دخلوا عبر معبر جوسيه" منذ بداية الأسبوع، ويأتي هذا النزوح وسط تصاعد التوترات العسكرية على الحدود اللبنانية-السورية.

استهداف إسرائيلي للبنية التحتية

في هذا السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن مقاتلاته استهدفت بنى تحتية يستخدمها حزب الله على الحدود السورية اللبنانية.

وأوضح بيان الجيش أن الغارات الجوية استهدفت مواقع يستخدمها حزب الله لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان، مؤكداً أن هذه البنى التحتية كانت تُستخدم في شن هجمات على المدنيين الإسرائيليين.

دعوات دولية لوقف التصعيد

من جهة أخرى، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان مشترك، على ضرورة التوصل إلى تسوية لضمان الأمن والسلامة على الحدود بين إسرائيل ولبنان، مما يمكّن المدنيين من العودة إلى ديارهم.

كما أشار البيان إلى أن استمرار تبادل إطلاق النار منذ 7 أكتوبر، وخصوصاً خلال الأسبوعين الماضيين، قد يؤدي إلى تصعيد أوسع نطاقاً ويزيد من معاناة المدنيين.

دعم دولي لمبادرة وقف إطلاق النار

وأكد البيان أن واشنطن وباريس تعملان معاً على حث الأطراف المتنازعة لوقف إطلاق النار، من أجل إفساح المجال أمام الحلول الدبلوماسية ومنع المزيد من التصعيد.

كما أعلنت عدة دول، منها أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، السعودية، الإمارات وقطر، دعمها لهذا المقترح.

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