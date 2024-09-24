حرائق وإصابات| حزب الله يقصف شمال إسرائيل بـ 55 قذيفة صاروخية

تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل.. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، عن عبور حوالي 55 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل شمالي إسرائيل، ويرصد الموجز التفاصيل.

وشهدت مدينة طمرة بالجليل الغربي حالة من الذعر بعد سقوط صاروخ في أحد طرقها الرئيسية، كما رصدت لقطات مصورة لحظة سقوط الصاروخ، حيث ترجل أحد المواطنين من سيارته بسرعة وانبطح أرضًا واضعًا يديه فوق رأسه، بينما تصاعد الدخان في المكان.

حرائق في كريات شمونة

في مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل، تسببت صواريخ حزب الله في اندلاع حرائق كبيرة في عدة مواقع، وأعلن حزب الله اللبناني عن مسؤوليته في قصف المنطقة برشقات صاروخية.

وتعاملت ست فرق إطفاء إسرائيلية مع الحريق الذي اندلع في مبانٍ تستخدم كمستودعات في كريات شمونة بعد سقوط الصواريخ.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أن فرق الإطفاء لا تزال تعمل على السيطرة على الوضع ومنع انتشار الحرائق إلى المناطق المجاورة.

إصابات في نهاريا بعد صواريخ حزب الله

في مدينة نهاريا شمالي إسرائيل، أعلن مركز الجليل الطبي أنه استقبل حتى الآن تسعة مصابين جراء القصف الصاروخي، وجميعهم يخضعون لفحوصات في غرفة الطوارئ، وتسبب القصف في أضرار بالمباني في المنطقة، وفق ما ذكرته القناة 13 الإسرائيلية.

استمرار صفارات الإنذار

منذ بدء الهجوم الإسرائيلي المكثف على لبنان يوم الاثنين، والذي وصف بأنه "الأعنف والأوسع منذ 8 أكتوبر"، تتواصل صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وأطلق حزب الله عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في الرد على الاعتداءات المستمرة.

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