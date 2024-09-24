الطيران الإسرائيلي يستهدف عدة مناطق في لبنان وفتح 90 مدرسة لإيواء النازحين

لبنان.. تصدرت لبنان محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، وذلك علي خلفية الأوضاع المشتعلة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

ويهتم الكثير بالبحث عن آخر التطورات، ولذلك تصدر تساؤل ماذا يحدث في لبنان؟ محركات البحث العالمية.

آخر تطورات الأوضاع في لبنان

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الأوضاع في لبنان، وسط تصاعد التوترات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني.

آخر تطورات الأوضاع في لبنان

استيقظت لبنان، اليوم الثلاثاء، علي غارات جوية عنيفة شنتها إسرائيل غارات على مناطق مختلفة في الأراضي اللبنانية، وذلك بعد يوم من غارات كثيفة أدت إلى مقتل أكثر من 550 شخصًا، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.

الطيران الإسرائيلي يستهدف عدة مناطق في لبنان

واستهدف الطيران الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بلدة يحمر الشقيف، ومحيط جسر لحد، والمحمودية في جزّين وعيتا الشعب ومحيط مدينة صور، بالإضافة إلى مدن وقرى قضاء بعلبك في الجنوب اللبناني.

في حين استهدف حزب الله اللبناني مطارات ومواقع عسكرية إسرائيلية، وقصف حزب الله كريات شمونة في الجليل الأعلى ‏بـ "صليات من الصواريخ"، أشعلت حرائق في مختلف المواقع.

حزب الله يستهدف المخازن اللوجستيّة في إسرائيل

واستهدف حزب الله اللبناني المخازن اللوجستيّة للفرقة ‏‏146 في قاعدة نفتالي، شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية، وذلك في أعقاب صليات من صواريخ "فادي1 وفادي 2" استهدف بها الحزب مطار مجيدو العسكري غرب العفولة في وقت مبكر من اليوم.

استهدف كريات شمونة بـ 50 صاروخًا

ومن جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قصفًا كثيفًا استهدف كريات شمونة بنحو 50 صاروخًا من لبنان، مشيرة إلى وقوع أضرار في المباني.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن 9 مصابين بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفى نهاريا إثر القصف الأخير في الجليل الغربي، وأن 6 طواقم إطفاء أرسلت لإخماد نيران اندلعت في مبان بكريات شمونة.

من ناحية آخري، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي الأماكن السكنية، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف بسياراتهم وبأي وسيلة نقل متوفرة، وأدى استهداف إسرائيل لبعض الطرقات إلى إغلاق طرق كثيرة.

آخر تطورات الأوضاع في لبنان

فتح 90 مدرسة لإيواء النازحين في لبنان

وفي نفس الصدد، أكد رئيس لجنة الطوارئ الحكومية فى لبنان ناصر ياسين، أن اللجنة اتخذت قراراً بفتح 90 مدرسة رسمية، لإيواء النازحين، ووزعت عليها حوالي 10 آلاف فرشة ومثلها من البطانيات والوسادات.

أضاف رئيس لجنة الطوارئ الحكومية فى لبنان: "يتطلب الأمر بعض الوقت لجمع ما تم تسجيله من أسماء وأعداد من مختلف لجان إدارة الأزمة في المحافظات، مشيراً إلى أن الأولوية أعطيت لتسجيل العائلات وتأمين إقامتها، لكن مدارس صيدا وبيروت استقبلت العدد الأكبر من النازحين، ومن المتوقع أن تبلغ قدرتها الاستيعابية القصوى (بين 300 و400 نازح للمدرسة الواحدة) مع ساعات هذا الصباح، وسط توجّه إلى تجهيز المدارس تباعاً بحسب الحاجة".

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