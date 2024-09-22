صاروخ حزب الله "فادي".. ما هي قدراته وسبب تسميته؟

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأحد 22 سبتمبر عن استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات الصواريخ من طراز "فادي 1" و"فادي 2".

جاء هذا الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي طالت العديد من المناطق اللبنانية وأسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، ويعرض الموجز التفاصيل خلال التقرير التالي.

قصف منشآت رفائيل العسكرية

كما أعلن الحزب عن قصف مُجمعات الصناعات العسكرية التابعة لشركة رفائيل، التي تُعتبر من أبرز الشركات المتخصصة في تطوير الوسائل والتجهيزات الإلكترونية.

وتم استهداف المجمعات في منطقة زوفولون شمال حيفا بعشرات الصواريخ من نفس النوع.

مواصفات صواريخ "فادي"

استخدم حزب الله صواريخ "فادي 1" و"فادي 2" للمرة الأولى في الهجمات ضد أهداف إسرائيلية.

يبلغ مدى صاروخ "فادي 1" حوالي 80 كيلومتراً ويأتي بعيار 220 ملم، بينما يتميز صاروخ "فادي 2" بمدى يصل إلى 105 كيلومترات وعيار 303 ملم.

كما زُود الصاروخان بنظام "جي بي إس" لتوجيه الضربات بدقة عالية.

سبب تسمية الصاروخ فادي

تعود تسمية الصواريخ إلى الشهيد فادي حسن طويل، الذي استشهد في مايو 1987 خلال مواجهة مع القوات الإسرائيلية.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية أن فادي الطويل هو شقيق القيادي البارز في وحدة الرضوان، وسام طويل، الذي اغتالته إسرائيل في يناير 2024.

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