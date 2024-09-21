الاحتلال الإسرائيلي يعلن القضاء على معظم الهيكلية القيادية لحزب الله

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عن نجاحه في استهداف وتصفية معظم القيادة العليا لجماعة حزب الله اللبنانية، وذلك بعد تنفيذ غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ويعرض الموجز التفاصيل.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي عزمه على "مواصلة استهداف كل من يشكل تهديدًا لأمن إسرائيل على جميع الجبهات".

ضربات مستمرة لقيادات حزب الله منذ أكتوبر

منذ أكتوبر الماضي، تمكّن جيش الاحتلال الإسرائيلي من توجيه سلسلة من الضربات التي استهدفت أبرز قادة الصف الأول في حزب الله، وهو ما اعتبر ضربة كبيرة للبنية القيادية للجماعة.

آخر القادة الذين تم القضاء عليهم، كان أحمد وهبي، الذي تولى قيادة وحدة الرضوان حتى بداية العام الحالي.

واغتيل وهبي في غارة نفذتها مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-35 في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما شملت الغارة اغتيال إبراهيم عقيل، المؤسس والقائد الحالي لوحدة الرضوان، وهي الوحدة النخبوية التابعة للحزب والمسؤولة عن تنفيذ عمليات عسكرية نوعية.

اغتيالات أخرى بارزة

فؤاد شكر

قبل اغتيال وهبي وعقيل، قُتل القائد العسكري الأبرز في حزب الله، فؤاد شكر، الذي كان من مؤسسي الحزب، في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة نهاية يوليو الماضي.

شكر كان يُعد من الشخصيات المحورية في البنية العسكرية للحزب.

طالب سامي عبد الله (الحاج أبو طالب)

كان عبد الله قائد "وحدة نصر"، واغتيل أيضًا ضمن سلسلة الاغتيالات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان يعد من القيادات الهامة في العمليات العسكرية.

قائد وحدة عزيز

قُتل في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة الحوش جنوب لبنان، وكان يُشرف على عمليات حساسة.

وسام الطويل

قائد الوحدة الصاروخية في وحدة الرضوان، الذي قُتل في غارة جوية، حيث كان له دور كبير في تطوير القدرات الصاروخية لحزب الله.

علي حسين برجي

قائد وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله، استهدفته غارة إسرائيلية أيضًا، ليشكل مقتله خسارة كبيرة في مجال العمليات الجوية للجماعة.

ما هي الهيكلية العسكرية لحزب الله؟

البنية العسكرية لحزب الله تعتمد على "المجلس الجهادي"، وهو الهيئة العليا التي تضم كبار القادة العسكريين بالإضافة إلى الأمين العام حسن نصر الله.

ويشار إلى أن هذا المجلس هو المسؤول عن اتخاذ القرارات الأمنية والعسكرية للجماعة. إلى جانب ذلك، يمتلك الحزب العديد من الوحدات المتخصصة، منها:

الوحدة الصاروخية المتخصصة في تطوير دقة الصواريخ بعيدة المدى.

وحدة سلاح الجو والدفاع الصاروخي: تضم الطائرات بدون طيار، الاستطلاعية والقتالية، التي تستخدم في مهام متعددة.

الاحتلال الإسرائيلي: دخلنا مرحلة جديدة من العمليات

في ضوء التطورات الأخيرة، يؤكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه دخل مرحلة جديدة من الصراع مع حزب الله على الجبهة الشمالية، حيث من المتوقع استمرار سلسلة الاغتيالات التي تستهدف القادة الرئيسيين للجماعة، ضمن محاولات إسرائيل لتقويض القدرات العسكرية لحزب الله.

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