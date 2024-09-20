حسين سلامي .. من هو الرجل الذي يهدد إسرائيل بالدمار؟

حسين سلامي هو شخصية مؤثرة في المشهد السياسي والعسكري الإيراني، يعتبر من أبرز قادة الحرس الثوري الإيراني، ويلعب دورًا حاسمًا في صياغة السياسة الإيرانية.

ومواقفه المتشددة تجاه الأعداء، ودعمه للميليشيات الشيعية، تجعله شخصية مثيرة للجدل على المستوى الإقليمي والدولي.

من هو حسين سلامي؟

يقدم لكم موقع الموجز، من هو حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني وصاحب التصريحات الحادة ضد إسرائيل.

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حسين سلامي هو شخصية بارزة في المشهد السياسي والعسكري الإيراني، يشغل حاليًا منصب القائد العام لحرس الثوري الإيراني.

و يتمتع بنفوذ كبير داخل إيران وخارجها، ويرتبط اسمه بالعديد من الملفات الحساسة في المنطقة.

من هو حسين سلامي؟

حسين سلامي هو ضابط عسكري إيراني، ولد في عام 1960. انضم إلى الحرس الثوري الإيراني في بداية الثورة الإسلامية، وشارك في الحرب العراقية الإيرانية.

و بعد الحرب، تدرج في المناصب القيادية حتى وصل إلى منصب القائد العام للحرس الثوري في عام 2019.

أهمية منصب قائد الحرس الثوري الإيراني

يعتبر منصب قائد الحرس الثوري الإيراني من أهم المناصب في إيران، حيث أن الحرس الثوري هو مؤسسة عسكرية قوية تتمتع بصلاحيات واسعة، وتلعب دورًا محوريًا في السياسة الداخلية والخارجية لإيران.

صلاحيات الحرس الثوري

الحفاظ على النظام الإسلامي: يعتبر الحرس الثوري نفسه المدافع عن النظام الإسلامي في إيران، وهو مسؤول عن مكافحة أي تهديدات داخلية أو خارجية للنظام.

المشاركة في العمليات العسكرية: يشارك الحرس الثوري في العمليات العسكرية داخل إيران وخارجها، سواء بشكل مباشر أو عن طريق دعم الميليشيات الشيعية.

النشاط الاقتصادي: يمتلك الحرس الثوري امبراطورية اقتصادية واسعة، تشمل شركات في مختلف المجالات، مثل البناء والطاقة والاتصالات.

دور حسين سلامي في السياسة الإيرانية

يلعب حسين سلامي دورًا هامًا في صياغة السياسة الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والعسكرية.

وهو معروف بمواقفه المتشددة تجاه الأعداء، وبدعمه للميليشيات الشيعية في المنطقة. كما أنه يعتبر من أشد المؤيدين للمرشد الأعلى علي خامنئي.

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أبرز مواقفه

الدفاع عن البرنامج النووي الإيراني: يدعم حسين سلامي البرنامج النووي الإيراني، ويعتبره حقًا مشروعا لإيران.

مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل: يعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل العدوين اللدودين لإيران، وهو يدعو إلى مواجهتهما.

دعم المقاومة الفلسطينية: يدعم حسين سلامي المقاومة الفلسطينية، ويرى أن تحرير فلسطين هو واجب ديني.

تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني عن زوال إسرائيل

العمل الإرهابي في لبنان تم بلا ريب من منطلق الإخفاق والإحباط والهزائم المتتالية للكيان الصهيوني.

سنشهد الزوال الكامل لهذا لكيان السفاح والمجرم من خلال الرد الماحق من جبهة المقاومة.

العدو العاجز عن المواجهة المباشرة، يبادر إلى ارتكاب الجريمة خلف الجبهات وتضخيم انجازات الجريمة

عسى أن يؤخر موته وإخفاء فضائحه المتتالية عن أنظار العالم. وهذا هو هزيمة كبيرة جديدة بحد ذاتها.

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