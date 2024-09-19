تفاصيل اعتقال إسرائيلي بتهمة التآمر مع إيران لاغتيال نتنياهو ومسؤولين آخرين

التآمر مع إيران.. أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، باعتقال رجل أعمال إسرائيلي يُدعى موتي مامان، يبلغ من العمر 72 عاماً، بتهمة التآمر مع إيران والتخطيط لاغتيال مسؤولين بارزين في إسرائيل، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الشاباك رونين بار، ويعرض الموجز التفاصيل.

دوافع عملية الاغتيال

التآمر يأتي رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وبحسب بيان مشترك لجهازي الشرطة والاستخبارات الإسرائيلية، فقد تم تجنيد المتهم من قبل المخابرات الإيرانية لتنفيذ هذه المخططات.

تفاصيل العلاقة مع إيران

التحقيقات كشفت أن المتهم، الذي ينحدر من مدينة عسقلان، سبق أن أقام في تركيا، حيث أجرى معاملات تجارية مع رجال أعمال أتراك وإيرانيين.

كما أكدت المصادر أن مامان سافر مرتين هذا العام من تركيا إلى إيران بطرق غير نظامية، حيث التقى برجال أعمال وعناصر من المخابرات الإيرانية.

وخلال هذه اللقاءات، تلقى عروضاً مالية مقابل تقديم خدمات تشمل نقل الأموال والأسلحة، وتجنيد عملاء، وتصوير مواقع مكتظة في إسرائيل استعداداً لعمليات اغتيال.

موقف الدفاع

في المقابل، نقلت صحيفة "هآرتس" عن محامي المتهم أن موكله ساعد أجهزة الأمن الإسرائيلية في الماضي، وأنه أخطأ في التدبير لبعض معاملاته التجارية.

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