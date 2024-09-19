بعد هجمات الببجر| إيران تبلغ حزب الله برد "ساحق" من محور المقاومة

أبلغ قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أن إسرائيل ستواجه "رداً ساحقاً من محور المقاومة" بعد الهجمات على أجهزة الاتصالات التابعة للحزب، والتي يُعتقد أن إسرائيل مسؤولة عنها، ويعرض الموجز التفاصيل.

وأكد سلامي أن هذه الهجمات تعكس "يأس النظام الصهيوني" وإخفاقاته، مضيفاً أن "محور المقاومة" سيرد بقوة على هذه الأعمال الإرهابية.

إيران تواصل دعم حزب الله

ووصف سلامي الاحتلال الإسرائيلي بأنه "متعطش للدماء ومجرم"، متوقعاً دماراً محققاً له، مشيرًا إلى الدعم المتواصل لحزب الله.

إصابة السفير الإيراني في لبنان

في تطور آخر، أفادت التقارير بأن السفير الإيراني في لبنان كان من بين المصابين في التفجيرات التي استهدفت أجهزة الاتصالات التابعة لحزب الله يوم الثلاثاء.

هذا الحدث زاد من توتر الوضع بين إيران وإسرائيل، في وقت يشهد فيه لبنان تصعيداً عسكرياً.

دعوة أميركية لخفض التصعيد

في سياق متصل، دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى تجنب الإجراءات التصعيدية في الشرق الأوسط، بعد التفجيرات التي وقعت في لبنان.

خلال محادثاته مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورن، شدد بلينكن على ضرورة ضبط النفس للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع أي تصعيد إضافي قد يهدد وقف إطلاق النار في غزة.

فرنسا والولايات المتحدة تدعوان إلى ضبط النفس

أكد بلينكن أن فرنسا والولايات المتحدة متفقتان على ضرورة خفض التصعيد، خاصة في لبنان، لتجنب تفاقم الوضع.

وقال: "نحن لا نريد أن نرى أي تصعيد من أي طرف قد يعرض هدف وقف إطلاق النار في غزة للخطر".

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