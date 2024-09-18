تصعيد خطير.. طائرات إسرائيلية تقصف مواقع حزب الله جنوب لبنان بعد إطلاق 40 صاروخًا على إسرائيل

شهد جنوب لبنان تصعيدًا خطيرًا اليوم الأربعاء، حيث قامت طائرات مقاتلة إسرائيلية بقصف عدد من المواقع في بلدة جبين، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم تحديد هوية عدد من عناصر حزب الله في المنطقة، ويعرض الموجز التفاصيل.

الغارات لم تقتصر على جبين فقط، بل شملت أيضًا مواقع في حلتا وكفر كلا والعديسة وشاما، مستهدفة منصات لإطلاق الصواريخ ومبانٍ أخرى يُعتقد أنها تُستخدم من قبل حزب الله في جنوب لبنان.

تفاصيل الضربات الجوية الإسرائيلية

نشر الجيش الإسرائيلي لقطات توثق هذه الغارات، التي استهدفت مواقع متفرقة، في إطار رده على تصعيد جديد من جانب حزب الله.

الغارات الجوية جاءت بعد رصد إطلاق صواريخ على إسرائيل من هذه المواقع جنوب لبنان، مما دفع الجيش للرد بشكل فوري.

إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل

وفي وقت سابق من المساء، أُطلقت نحو 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة جبل الشيخ في إسرائيل، ما أدى إلى استهداف مناطق مفتوحة وفقًا لبيانات جيش الدفاع الإسرائيلي.

هذا الهجوم جزء من تصعيد أوسع، حيث تم اليوم إطلاق أكثر من 40 صاروخًا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

تصعيد الصراع بين حزب الله وإسرائيل

يأتي هذا التصعيد في إطار النزاع المستمر بين إسرائيل وحزب الله، مما يثير القلق بشأن احتمال اندلاع مواجهات أوسع في المنطقة.

ضربت موجة جديدة من الانفجارات مناطق عدة في لبنان يوم الأربعاء، مستهدفة بشكل أساسي أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها عناصر حزب الله.

هذه الانفجارات تأتي بعد يوم واحد من حادثة مشابهة أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف، وسط اتهامات موجهة إلى إسرائيل بتنفيذ الهجمات.

استهداف أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله

الانفجارات الأخيرة أسفرت عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 450 آخرين، بحسب ما صرح به مسؤولون لبنانيون.

الحوادث شملت انفجارات في أجهزة اتصال لاسلكي، بالإضافة إلى انفجارات في أنظمة الطاقة الشمسية وأجهزة إلكترونية أخرى.

ضحايا الانفجارات الجديدة

شهدت إحدى الجنازات التي كانت تقام لضحايا الانفجارات السابقة وقوع انفجار آخر، ما زاد من حالة الذعر.

وتم توثيق مشاهد لأعضاء حزب الله وهم يقومون بتفكيك أجهزة الاتصال اللاسلكية في محاولة لمنع انفجارها.

تصاعد الهجمات والاشتباكات عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل

في المقابل، استمر حزب الله في قصف شمال إسرائيل، حيث أطلق يوم الأربعاء نحو 20 صاروخًا على مناطق مختلفة في الشمال، بينما ردت إسرائيل بشن غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقد أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي إعادة نشر وحداته العسكرية في المنطقة الشمالية استعدادًا لتصعيد أكبر.

ردود الفعل اللبنانية والإسرائيلية

وفي تطور متصل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل دخلت "مرحلة جديدة" من الحرب مع تحول التركيز إلى الجبهة الشمالية، فيما أبدى القادة العسكريون استعدادهم لتغيير الواقع الأمني على الحدود اللبنانية.

يبدو أن الوضع مرشح للتصعيد مع استمرار الاشتباكات اليومية بين حزب الله وإسرائيل، وسط تحذيرات من توسع دائرة العنف في الأيام المقبلة.

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