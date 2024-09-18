كلاكيت تاني مرة.. انفجارات جديدة في أجهزة اتصالات بينها اَيفون في لبنان

شهد لبنان اليوم الأربعاء سلسلة انفجارات في أجهزة اتصالات لا سلكية يحملها عدد من عناصر حزب الله، مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص، وفقًا لتقرير مراسلة "سكاي نيوز عربية" من بيروت، وتستعرض الموجز تفاصيل اكثر.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الانفجارات استهدفت أجهزة اللاسلكي التي كانت بحوزة أعضاء حزب الله، بالإضافة إلى أجهزة "البيجر"، وذلك في عدة مواقع، أبرزها جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

أوضحت المراسلة أن أصوات الانفجارات كانت تُسمع في مناطق متفرقة، فيما استجابت فرق الإسعاف بسرعة ونقلت المصابين إلى المستشفيات القريبة.

انتشار الانفجارات في مناطق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية

وفقًا لمصدر أمني وشاهد عيان، فإن الأجهزة التي انفجرت كانت أجهزة لاسلكية محمولة، وهي تختلف عن أجهزة "البيجر" التي شهدت انفجارات مشابهة في اليوم السابق.

ومن الجدير بالذكر أن انفجارًا واحدًا على الأقل وقع بالقرب من جنازة نظمها حزب الله، لعدد من قتلى التفجيرات السابقة التي استهدفت أجهزة "البيجر" يوم الثلاثاء.

وتؤكد مصادر أمنية أن العشرات أصيبوا نتيجة هذه الانفجارات، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في البلاد.

وبحسب فيديو نشرته قناة موسكو نيوز على منصة إكس، يظهر خلاله انفجار داخل محل للهواتف المحمولة والتي يعتقد أن من بينها أجهزة اَيفون، حسب التقارير الأولية.

تجدر الإشارة إلى أن انفجارات أجهزة "البيجر"، التي كانت متزامنة يوم الثلاثاء، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا وإصابة آلاف آخرين، وفقًا لما أعلنه وزير الصحة اللبناني.

تورط الموساد في تفخيخ أجهزة البيجر

ووفقًا لمصادر خاصة بشبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) قام بزرع متفجرات داخل آلاف من أجهزة "البيجر"، قبل أن تصل إلى أيدي عناصر حزب الله.

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