أين تم تصنيع أجهزة البيجر المفجرة في لبنان؟.. تورط دولة أوروبية كبري

أجهزة البيجرالمفجرة.. مازال لغز أجهزة البيجر المفجرة في لبنان يُحيطه كثيرًا من الغموض، ويُشغل الأذهان، خاصة بعد نفي تايوان تصدير أجهزة الاتصالات الاسلكية (البيجر) إلى لبنان.

ويحاول “الموجز” خلال التقرير التالي الإجابة علي السؤال الهام وهو أين تم تصنيع أجهزة البيجر المفجرة في لبنان؟

أين تم تصنيع أجهزة البيجرالمفجرة؟

دخلت تايوان، خلال الساعات الماضية، على خط واقعة حادث تفجير البيجر التي يستخدمها عناصر حزب الله اللبناني، حيث أظهرت صور أجهزة البيجر المفجرة تصميمًا وملصقات تتسق مع الأجهزة التي تُصنعها شركة جولد أبوللو التايوانية.

وكانت مصادر أمنية لبنانية قد أكدت أن حزب الله طلب 5 آلاف جهاز من أجهزة البيجر من الشركة التايوانية.

أجهزة البيجر المفجرة

تعليق الشركة التايوانية

ومن جانبها، أوضحت شركة جولد أبوللو التايوانية، اليوم الأربعاء، أن أجهزة البيجر المفجرة في لبنان ليست من تصنيعها، مضيفة أنها سمحت بظهور علامتها التجارية على أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان، لكنها كانت من صنع شركة "بي إيه سي"، ومقرها في بودابست عاصمة المجر.

وأوضحت الشركة التايوانية في بيان أن شركة "بي إيه سي" هي التي تنتج وتبيع طراز "إيه آر 924"، متابعة: "نحن فقط نمنح ترخيص العلامة التجارية وليس لنا أي دور في تصميم أو تصنيع هذا المنتج".

وقال مؤسس شركة جولد أبوللو التايوانية، هسو تشينج كوانغ: "إن أجهزة البيجر المفجرة ليست تابعة لنا. إنه فقط يحمل علامتنا التجارية".

وقالت الشركة في بيان إن شركة جولد أبولو تُقيم شراكة طويلة الأمد مع شركة "بي إيه سي" ومقرها في بودابست لاستخدام علامتها التجارية، مضيفة أن طراز "إيه آر 924" (AR924) المذكور في تقارير إعلامية تصنعه وتبيعه "بي إيه سي"، وذلك بعد تقرير في نيويورك تايمز أفاد بأن تلك الأجهزة جاءت من الشركة التايوانية.

وزارة الاقتصاد التايوانية تُعلق علي أجهزة البيجر المفجرة

وفي نفس الصدد، قالت وزارة الاقتصاد التايوانية إنها راجعت بيانات تصدير شركة جولد أبولو المصنعة لـ أجهزة البيجر، وأظهرت أن الشركة صدرت أكثر من 49 ألف جهاز اتصال لاسلكي إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

ونفت وزارة الاقتصاد التايوانية ورود أي تقارير عن حدوث انفجارات مرتبطة بـ أجهزة البيجر، مؤكدة عدم وجود سجلات لصادرات مباشرة من الشركة إلى لبنان، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية في تايوان.

وقالت الوزارة إن الشركة المصنعة لأجهزة الاتصال ترجح إدخال تعديل على الأجهزة بعد تصديرها.

أجهزة البيجر المفجرة

استخدامات أجهزة البيجر

تُستخدم أجهزة البيجر للتواصل مع الزبائن في المطاعم والمقاهي، أو في المستشفيات والمراكز التجارية الكبيرة.

وكانت تُستخدم أجهزة البيجر أيضًا في التواصل بين الأشخاص قبل ظهور الهواتف المحمولة.

وتعمل أجهزة البيجر ببطاريات الليثيوم.

وكانت منظومة أجهزة البيجر تعمل عبر موجات اتصال لاسلكي، يتم إرسالها من هوائيات متخصصة.

وحاليًا بدأت أجهزة البيجر تستوعب تقنيات التواصل المتطورة مثل التطبيقات الذكية وتقنيتي البلوثوت والواي فاي.

وما يُميز أجهزة البيجر أنها صعبة الاختراق لأنها غالبًا لا تكون موصولة بشبكة الإنترنت، وتعمل بتقنية أمواج الراديو اللاسلكية على ترددات محددة وبرموز خاصة.

اقرأ أيضًا

كيف انفجرت أجهزة اللاسلكي لمقاتلي حزب الله في لبنان؟

إصابة 14 شخصاً في سوريا جراء انفجار أجهزة اتصال مرتبطة بحزب الله