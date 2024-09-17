كيف انفجرت أجهزة اللاسلكي لمقاتلي حزب الله في لبنان؟

أفادت تقارير صحفية أن بعض مقاتلي حزب الله لاحظوا ارتفاع حرارة أجهزة النداء التي كانت بحوزتهم قبل لحظات من وقوع سلسلة الانفجارات التي تسببت في إصابة ما يزيد عن ألف شخص، ويكشف الموجز التفاصيل خلال التقرير التالي.

ووفقًا لمسؤول في حزب الله، رفض الكشف عن هويته، فإن العديد من المقاتلين تخلصوا من تلك الأجهزة بعد شعورهم بسخونتها قبل حدوث الانفجار، في حين أشار المسؤول إلى أن التفجير ربما نجم عن استخدام برمجيات ضارة.

وفي تصريحاته، قال المسؤول في حزب الله، إن إسرائيل تقف وراء هذه العملية الأمنية التي استهدفت أجهزة الاتصال الخاصة بالجماعة، مشيرًا إلى أن بطاريات الليثيوم في تلك الأجهزة ربما كانت سببًا في التفجير.

أجهزة مقاتلي حزب الله الأحدث في ترسانة الاتصالات لدي الحزب

هذه الأجهزة، التي وُصفت بأنها الأحدث في ترسانة الاتصالات التي حصل عليها حزب الله مؤخرًا، تم توزيعها على مقاتلي الحزب قبل عدة أشهر.

المسؤول ذاته أضاف أن هذا الاختراق الأمني يعد الأكبر منذ ما يقارب العام من التوترات المستمرة بين حزب الله وإسرائيل.

ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية، إلا أن أحد مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمح إلى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم، قبل أن يتراجع مكتب نتنياهو عن تلك التصريحات لاحقًا.

من جانب آخر، تداولت منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة انفجار أجهزة النداء في مواقع مختلفة ببيروت، وسط تقارير إعلامية تفيد بأن الاختراق الإسرائيلي كان السبب وراء تلك الانفجارات.

يأتي هذا التطور في وقت يتصاعد فيه القلق من تداعيات هذا الخرق الأمني الذي وصفته وكالة رويترز بأنه "الأكبر" منذ بدء المناوشات الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في أكتوبر.

من جانبها، أصدرت وزارة الصحة اللبنانية بيانًا، نقلاً عن وسائل إعلام محلية، تطالب فيه المواطنين بالابتعاد عن أجهزة الاتصالات اللاسلكية، وذلك عقب التقارير التي أشارت إلى قيام إسرائيل باختراق أجهزة النداء التي يستخدمها مقاتلو حزب الله، مما أدى إلى انفجارها.

وأوضحت الوزارة أن الانفجارات أسفرت عن "عدد كبير من الإصابات" في مختلف المناطق اللبنانية، مضيفة أن هناك تقارير عن وقوع انفجارات مماثلة في سوريا.

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