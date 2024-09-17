آخر تطورات محاولة اغتيال ترامب.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن الحادث

محاولة اغتيال ترامب.. مازالت محاولة اغتيال ترامب الثانية تتصدر محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024.

وتعد محاولة اغتيال ترامب هي المحاولة الثانية خلال شهرين، حيث تعرض في شهر يوليو الماضي لمحاولة اغتيال من خلال إطلاق نار أثناء خلال تجمع انتخابي حاشد في بنسلفانيا.

آخر تطورات محاولة اغتيال ترامب

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية آخر تطورات محاولة اغتيال ترامب الثانية وتعليق المرشح الجمهوري لـ انتخابات الرئاسة الامريكية عليها، وردود الفعل عليها.

اغتيال ترامب

ترامب يكشف تفاصيل محاولة اغتياله

كشف دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق المرشح الجمهوري لـ انتخابات الرئاسة الامريكية، عن اللحظات الأولى بعد محاولة اغتياله الأحد الماضي، بملعبه للجولف في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وهي المحاولة الثانية خلال شهرين.

وقال ترامب إنه كان يلعب الجولف مع رجل الأعمال ستيف ويتكوف وأصدقاء آخرين، مضيفًا: "سمعنا فجأة طلقات نارية تُطلق في الهواء، وأعتقد ربما أربع أو خمس طلقات، وبدا الأمر وكأنه رصاص، لكن ماذا أعرف عن ذلك .. كنا في المجموعة وصعد الجميع إلى العربات وتحركنا بشكل جيد. كنت مع عميل من الخدمة السرية وقام بعمل رائع".

وتابع ممازحًا: "كنت أريد إكمال الضربة الأخيرة (في الملعب)، لكنني قررت المغادرة".

نتنياهو يُعلق علي محاولة اغتيال ترامب

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد علق على محاولة اغتيال ترامب حيث عبَّر عن صدمته بمحاولة الاغتيال الثانية.

وقال بنيامين نتنياهو، عبر صفحته بمنصة إكس: "لقد صُدمنا أنا وسارة بمحاولة الاغتيال الثانية للرئيس ترامب، وسررنا عندما علمنا أنها فشلت أيضًا ولكن لا ينبغي لنا أن نعتمد على الحظ".

وأضاف نتنياهو: "نرسل أطيب تمنياتنا إلى دونالد وميلانيا مع آمالنا في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إحباط مثل هذه الهجمات القاتلة على مرشح لرئاسة الولايات المتحدة".

وفي نفس الصدد، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الحادث الأمني قرب مضمار الجولف الخاص بسلفه، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مضيفاً أن بايدن وكامالا هاريس يشعران بالارتياح بعد التأكد من سلامة ترامب.

اغتيال ترامب

تعليق كامالا هاريس علي محاولة اغتيال ترامب

وفس السياق ذاته، أصدرت نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي تتنافس مع ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بياناً بشأن محاولة اغتيال ترامب.

وكتبت على حسابها على منصة إكس: "لقد تم إطلاعي على تقارير عن إطلاق نار بالقرب من الرئيس السابق ترامب وممتلكاته في فلوريدا، وأنا سعيدة لأنه آمن".

وأضافت هاريس: "العنف ليس له مكان في أمريكا".

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